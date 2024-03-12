الأردن.. فتح تحقيق في العثور على حطام مسيرة شمال البلاد- (فيديو)

عمان: أعلن الجيش والأمن الأردنيين، فجر الثلاثاء، متابعة التحقيق في العثور على أجزاء طائرة مسيرة شمال البلاد، بعد بلاغ عن سماع صوت انفجار، مؤكدين “عدم وقوع أضرار تذكر”.

جاء ذلك وفق بيان لمديرية الأمن (تتبع لوزارة الداخلية).

وذكر البيان، أن “الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد منها البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الاثنين بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر”.

وأكد على أنه تم “فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة”.

وأهاب البيان بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت للواقعة بصلة والتي بدأ البعض نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البيان ذاته.

(الأناضول)





