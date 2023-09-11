الأردن: فيروس «التجاذبات» انتقل لأول مرة إلى مربع «التحديث الاقتصادي»

عمان – «القدس العربي»: أغرب ما يمكن أن يحصل في عمق المشهد الإصلاحي الأردني وورش عمله المتناثرة هو تأسيس الانطباع الجديد بأن الاستعصاء في المقاربة السياسية حصراً التي كان لها دوماً مبررات أمنية وأخرى إقليمية، يمكن أن ينسحب بدرجة حادة أيضاً من الاستعصاء نفسه على الملف الاقتصادي.

مجدداً، أشعل اجتماع البحر الميت الذي عقد منذ أكثر من أسبوعين بمناسبة مرور العام الأول على التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري، نقاشات تبدو أحياناً طريفة وأحياناً أخرى عميقة بدأها وطرحها في جملة نقدية مستمرة المختصون والمعنيون بالملف الاقتصادي تحديداً. وزراء سابقون واقتصاديون تقدموا علناً بطروحات، وكان آخرهم وزير التخطيط الأسبق الدكتور إبراهيم سيف.

تلك حالة لم يألفها المواطن الأردني، ومؤشرها المباشر أن الخلاف والتجاذب والتباين في مربع الإصلاح السياسي الذي لا يحفل به أصلاً لا الجمهور في القواعد الشعبية ولا كبار المال والأعمال، انتقل كعدوى لا بل كفايروس إلى الملف الذي يحظى بالعادة بالتوافق ويفترض أنه لا خلاف عليه، والمقصود المربع الاقتصادي.

قالها مبكراً في التعبير على مسار المناقشات السياسي والبرلماني الأردني المخضرم الدكتور ممدوح العبادي، لـ «القدس العربي» عندما أشار إلى حالة من اجترار الكلام واستنساخ الإنشائيات والخطاب الوعظي على الورق دون مقاربات تنفيذية وإجرائية توحي، ولو بالحد الأدنى، إلى أن النخبة التي تتداول الشأن العام هي في طريقها لمغادرة التشخيص المستقر منذ ربع قرن على الأقل باتجاه المعالجة والتصويب.

بقي العبادي وغيره من كبار السياسيين الذين يعتزلون مسار الأحزاب الجديدة منتبهين للمفارقة؛ فالحديث عن التطوير والتحديث والتصويب والتغيير في الموسم الحالي قرأ قبل نحو 21 عاماً في رسائل رد للحكومة على مبادرات مماثلة. ووزير سابق للمالية أقر أمام «القدس العربي» بأنه صدم شخصياً عندما استُدعي كطرف في القطاع الخاص بعد عشرين عاماً من قبل رئيس وزراء للبحث في موضوع تم بحثه واتخاذ توصية بمعالجته قبل عشرين عاماً دون اتخاذ أي إجراء عليه، مع أن رئيس الوزراء المستدعي كان زميلاً في الحكومة السابقة قبل 20 عاماً للمتحدث.

في كل حال، قالها أيضاً وزير الشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور على الملأ وبحدية جارحة عندما اقترح في مسألة المنهج الاقتصادي اختيار المحترفين لخوض التنفيذ والإجراء أو اختيار أشخاص يحترمون قيمة الاحتراف بالحد الأدنى، ثم أطلق منصور لاحقاً عبارة متجولة عن الاعتماد على الهواة، الذي لا ينتج شيئاً.

قبل اجتماع البحر الميت وبعدما حشر أكثر من 300 خبير في ورشة عمل باسم رؤية التحديث الاقتصادي منذ عام وعدة أشهر، كان الانطباع العام أن الدولة وجدت مسارها في المسألة الاقتصادية التي لا خلاف عليها، وأن توفير الغطاء السياسي المرجعي يسمح لماكينة التحديث الاقتصادي حصراً بالانطلاق في ظل توافق مؤسساتي وإرادة سياسية بحجم غير مسبوق.

اكتشفت الحكومة مؤخراً أن بعض الذين شاركوا في ورشة الرؤية الاقتصادية قبل إصدار وثيقتها، تحولوا إلى ناقدين بعد عام واحد من توصيات الذين وضعوها، في مفارقة لا أحد تخيل أنها يمكن أن تحصل، واكتشف الوزير السابق منصور بأن الحكومة وبعد عام من الرؤية، جمعت نحو 600 شخص في البحر الميت لكي تعرض المعيقات لعملها، فيما هي صاحبة القرار في إزالة كل المعيقات وبجرة قلم إجرائياً.

يفهم منه هنا ضمناً أن العام الذي مر تحت يافطة مسار التحديث الاقتصادي احتفظ المشهد خلاله بالمعيقات، ما يفهم بأن تلك المعيقات أقوى من الحكومة، وقد تكون عابرة لها؛ بمعنى أن الحكومة أيضاً تشتكي وتتذمر وليس القطاع الخاص فقط.

واستمر مسلسل الاكتشافات؛ فمنتدى الاستراتيجيات الذي يفترض أنه ناطق باسم رأس المال المصرفي وضع شرطاً بوثيقة علنية لإنجاز الرؤية التحديثية، وهو تحديث القطاع العام، فيما الحكومة وقفت عند تطوير وليس تحديث القطاع العام؛ ما يعني في الخلاصة أن أطراف العملية الاقتصادية غير متفقة بعد حتى على بعض التعريفات والشكليات والمفاهيم أيضاً.

واحدة من القيم الأساسية لوثيقة مسار الرؤية الاقتصادية والتي تحظى بكل الأضواء الخضراء، كانت قد اختصرها بالشرح بمعية «القدس العربي» مبكراً البرلماني الدكتور خير أبو صعليك، عندما اعتبر أن الوثائق المرجعية الجديدة ستعفي حكومات المستقبل من الانشغال بالتفكير والعصف الذهني والتخطيط، بمعنى أنها حكومات محظوظة وستشكل على أساس الخطط الموضوعة.

لكن في المقابل، اكتشف القوم في البحر الميت أن الحكومة الحالية على الأقل وبعد عام على مسار التحديث الاقتصادي، لا تؤمن بأنها محظوظة بقدر ما تتحدث مثل المواطن والقطاع الخاص، وفقاً لتصنيفات منصور عن المعيقات، ما يجعل السؤال العميق والاستراتيجي في الدولة بصيغة: من يعيق الرؤية والمسار؟

طبعاً سؤال حساس، ومجرد طرحه يوحي بوجود إشكالية خصام كبيرة في المؤسسات. لكن الأكثر غرابة أن مساجلات منتدى الاستراتيجيات وبعض رجال الأعمال ثم الوزراء السابقين، تقول بوضوح إن أطراف العملية الاقتصادية ليست متفقة بعد على الرغم من وجود وثيقة رؤية تحديثية عابرة للجميع. تلك مشكلة بنيوية عميقة تؤسس لانطباع يحتاج إلى تبديد وبأسرع وقت، وفكرته -للأسف الشديد- أن ما ينسحب على تحديث المنظومة السياسية بدأ ينسحب على المنظومة الاقتصادية. ولا أحد يعلم بعد كيف يمكن الخروج من هذا المأزق.