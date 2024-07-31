سياسة | عربي | الأردن

الأردن في “الاحتراز الأمني” جوا وبرا: دعوات إلى “الشارع” ومطالب بحضور “رسمي” لجنازة الشهيد هنية- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

فلسطينيون يشاركون بمسيرات احتجاج في الضفة الغربية تنديدا باغتيال هنية

حجم الخط
1

عمان- “القدس العربي”:

طرح أردنيون مبكرا السؤال: شارك وزير شؤون رئاسة الوزراء الرجل الثاني في الحكومة الأردنية الدكتور إبراهيم الجازي بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.. فهل سيكلف بتمثيل بلاده في مراسم تشييع جثمان الفقيد القائد الراحل الشيخ إسماعيل هنية؟.

لا يوجد معلومات أو إفصاحات رسمية محددة بخصوص إيفاد ممثل لحكومة عمان بتلك المراسم بعدما أحرجت دولة قطر الجميع وقررت دفن وتشييع الراحل فيها وبمراسم رسمية تبدأ شعبيا من طهران وتنتهي في الدوحة.

طالبت قيادات نقابية علنا بأن تشارك عمان في “حضور رسمي للجنازة”، من بين هؤلاء القيادي البارز في العمل النقابي ميسرة ملص وبعض الشخصيات السياسية الأردنية بدأت مبكرا في تنظيم حجوزات للسفر والمشاركة.

وزارة الخارجية الأردنية كانت قد أصدرت بيانا أدانت فيه بأشد العبارات اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية، رحمه الله، في العاصمة الإيرانية طهران، معتبرة أن ذلك خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة موقف الأردن الثابت في رفض خرق سيادة الدول والقانون الدولي، وفي إدانة الاغتيالات السياسية والعنف والإرهاب مهما كانت دوافعهما، متحدثا عن التأزيم والتوتير والفوضى.

ولاحظ الجميع كيف ربط البيان الرسمي الأردني بين إسرائيل واغتيال هنية مع أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن مسؤوليته مباشرة.

وفي سياق شعبي مواز تبنى الملتقى الوطني الشعبي لدعم المقاومة خيارا سريعا مساء الأربعاء يطالب الشعب الأردني بالتظاهر مجددا في الشارع تنديدا بالجريمة الإسرائيلية.

وبعد صدور بيان خاص من جماعة الإخوان المسلمين “ينعى” القائد هنية أعلن الملتقى عن تنظيم مسيرات واعتصامات جماهيرية جديدة مساء الأربعاء في عدة مناطق بينها ساحة مسجد الكالوتي قرب مقر سفارة الكيان في العاصمة عمان.

وبطبيعة الحال سارعت السلطات المحلية لاتخاذ ترتيبات أمنية داخلية.

لكن الترتيبات الأمنية الأهم هي تلك التي اتخذت في محيط الحدود الأردنية البرية مع العراق وسوريا وفي محيط البحر الأحمر، حيث توقعات باندلاع عمليات تصعيد عسكرية ثأرا وانتقاما من جهة دول محور المقاومة وإجراءات احترازية مكثفة اتخذها الجانب الأردني خلافا لمخاوف من تجدد الحاجة لـ”إغلاق المجال الجوي” مجددا بعدما أمرت سلطة الطيران بوقف كل الرحلات إلى لبنان.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عماد غانم:
    يوليو 31, 2024 الساعة 3:45 م

    السؤال: هل سترسل تركيا وفد رسمي، فرغم عدم وجود تمثيل دبلوماسي لحماس واصلت الإتصال بها والمرحوم هنية على أعلى مستوى؟
    الاردن غير مطالب بإرسال وفد رسمي ، شعبي لا مانع وليذهب الآلاف للجنازة
    يأمل نتنياهو ب(متخيل) تكون فيه إسرائيل ضمن محور في المنطقة في مواجهة إيران ؛ هذ المتخيل دفن وأصبحت عظامه مكاحل بتضاعف عزلة إسرائيل وانطفاء بؤر التوتر في المنطقة ، فالاختراق الصيني ناجح وهدنة اليمن تصلبت ورفضت مصر والسعودية والإمارات الإنضمام لتحالف ردع اليمن عن نصرة غزة
    رشح أن إيران لن تنجر مباشرة، حزب الله سيرد على اغتيال شكر وفق قواعد الاشتباك

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤول: حماس وإيران لا تريدان حربا إقليمية لكن هناك جريمة يتعين معاقبة مرتكبها
منذ 13 دقيقة
الصفدي وبلينكن يبحثان التصعيد “الخطير” في المنطقة وخطوات وقفه- (تدوينة)
منذ 18 دقيقة
بعد اغتيال هنية.. متحدث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي: نحن بحالة تأهب على 7 جبهات
منذ 43 دقيقة
بلينكن: لم نعلم مسبقا باغتيال هنية ولا دخل لنا به
منذ ساعتين

اشترك في قائمتنا البريدية