الأردن في «اليوم التالي» بدون «جمعيات إخوان» و«نقابة معلمين» والقطاع العام «في بيت الطاعة»… ما الذي يتبقى؟

عمان- «القدس العربي»: أظهرت شروح قرار المحكمة الدستورية الأردنية بخصوص بطلان قانون نقابة المعلمين أن المحكمة بحثت المسألة بناء على طعن في دستورية القانون تقدم به وكيل أحد أساتذة القانون وفقهاء الدستور، وليس بناء على استفسار حكومي.

حسب نص القرار المسبب، تقدم بالطعن الدكتور ليث نصراوين، وهو أحد الخبراء في النصوص الدستورية، وقررت المحكمة أنه «متضرر»، وبحثت الملف.

نصراوين صاحب رأي، وبرز على هامش نقاشات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، والمرجح أن الحكومة وراء الستارة أعجبها الأمر في التعبير عن «سياسة الدولة» والمؤسسات تجاه النقابة التي أشغلت الناس والمشهد السياسي قبل سنوات وساهمت في تشكيل خارطة القوى والكتل في البرلمان.

والنقابة -وهي أضخم النقابات المهنية- متهمة من 7 سنوات بـ «تسييس أعمالها» وبأنها «مختطفة» من جهة نشطاء التيار الإسلامي، وتحديدا الجزء المحظور مؤخراً منه.

المحكمة الدستورية هيئة مستقلة اعتبر وجودها أساساً من «منجزات ومنتجات» مرحلة ما بعد الربيع العربي. وعليه، فقرارها بخصوص حظر نقابة المعملين عملياً وفي النتيجة يلبي طموحات النخبة البيروقراطية التي صنفت مبكراً نقابة المعلمين باعتبارها خطراً داهماً يقتحم الحياة السياسية.

يبدو أن الحكومة كانت على علم مسبق بالتقديرات، واستبقت الأحداث بقرارات إدارية داعمة لقطاع المعلمين تضمنت توزيع قطع أراض، وتحفيز قطاع المعلمين، حتى لا يوحي أي قرار لاحق بالتخلي عن النقابة بخصومة مع شريحة المعلمين التي تعتبر من أضخم وأكبر شرائح موظفي القطاع العام.

هنا عملياً، أنهى قرار المحكمة الدستورية التعبير الأهم منذ عقود عن «نشاط نقابي» داخل أو في عمق القطاع العام، حيث دوائر قرار اعتبرت من عام 2011 أن تسييس نقابة المعلمين والسماح لها بالولادة ثم بالانتخابات مرتين، خطوات ساهمت في «تسلل» نشاط بعض التيارات الوطنية والاسلامية إلى عمق طبق موظفي القطاع العام في تجربة تقرر الآن ألا تتكرر وكانت مزعجة. ارتبطت سمعة نقابة المعلمين الأردنيين في الحراك الشهير للمعلمين الذي بدأ في ميادين عامة ثم ساهم بأضخم «إضراب» أربك جميع المؤسسات قبل عدة سنوات عندما تعطلت الدراسة في القطاعين العام والخاص لنحو شهر كامل بدعوة من هيئة النقابة، وهو ما شكل علامة فارقة في معادلة الإضرابات التي تسللت إلى القطاع العام.

قرار المحكمة الدستورية يعتبر أن «ولاية» الإشراف على الإطار المهني للمعلمين جزء من الواجبات الدستورية لوزارة التعليم، ما يؤشر إلى أن الهدف الأبعد هو إنهاء ولاية النقابة وإعادة المعلمين -بدلاً من مواجهتهم والاصطدام بهم مع بدايات كل موسم دراسي- إلى بيت الطاعة ضمن أسس الولاية العامة، خصوصاً القطاع العام.

الأصل عملياً أن ينهي إغلاق صفحة نقابة المعلمين كل احتمالات تسلل الإضرابات والتأثيرات التياراتية السياسية بعد الآن إلى أعماق شرائح الموظفين والقطاع العام.

لذلك، تمهد الخطوة التي تخص نقابة المعلمين لمشهد سياسي أعرض وأهم في البلاد، عنوانه حظر التدخلات السياسية الحزبية بالقطاع العام بعد الآن، فيما الرأي العام مرحلياً أمام تجربة جديدة «لم تختبر سابقاً»، عنوانها المرصود والمفهوم الآن هو مغادرة مرحلة وجود نقابة للمعلمين والعودة للروابط والأندية الخاصة بالمعلمين، والتي كانت تشرف عليها هيئات الوزارة.

الأردن الجديد في مرحلة ما بعد حظر جمعية الإخوان المسلمين لا مكان فيه -بموجب القرار الدستوري المستجد- لنقابة تمثل القطاع الأعرض من الموظفين والمدارس… ذلك تحول أساسي مثير ومهم يتضمن تساؤلات طرحت مبكراً من جهة خبراء بعد القرار الدستوري بعنوان: «إذا كانت النقابة غير دستورية، فكيف تأسست وتعاملت معها السلطات لأكثر من 13 عاماً؟».

طبعاً، لا مجال للإجابة عن أسئلة تعيق المسار السياسي أو تشكك فيه بعد الآن، وإن كان الجمهور الأردني عموماً لم يعلم بعد ما الذي يعنيه المشهد السياسي الوطني بدون «نقابة معلمين» وأيضاً بدون «إخوان مسلمين» في المرحلة اللاحقة.

المرجح أن كوادر الإخوان والمعلمين في صدارة من لا يعرفون ما الذي يعنيه ذلك، ومعهم قطاعات واسعة في الجمهور والصالونات السياسية والمؤسسات والسياق النخبوي.

ثمة من يراهن على صورة أفضل وأكثر إنتاجية للبلاد بدون «بصمات الجماعات المحظورة» والنقابات المهنية التي تؤثر فيها أو تتحكم بها.

وثمة رهانات تفترض بأن ضرب الجماعة والنقابة معاً في توقيت واحد بدون «العمل على توفير البدائل» وضمن أجندة أمنية فقط، قد ينطوي على مجازفة أو مغامرة، خصوصاً أن الحديث عن أطر ومساحات يعرفها الشارع وتعايشت معها الدولة، لا بل شاركتها لعقود. جرعة الغضب من الجمعيات المحظورة ملموسة، وكذلك جرعة الغضب من نقابة معلمين رافقت عمرها القصير عشرات الأزمات بعدما شاهد الأردنيون في شهر الإضراب مدارس أولادهم متعطلة بصيغة مقلقة بعدما أصرت النقابة على مطالب خدماتية مثل رفع رواتب.

لكن الغضب لا يكفي وحده لإدارة ملفات سياسية في توقيت إقليمي حرج للغاية واقتصادي صعب، وسيناريو «التأزيم» قد لا يمثل الدرب الأسلم والأكثر إنتاجية.

وبعيداً عن حسابات المعارضة والمناكفة، يبرز السياق الدستوري والإجرائي والقانوني الذي يتحدث بوضوح عن بلاد لا مكان في مشهدها السياسي بعد الآن لا لنقابة معلمين ولا لجمعية إخوان، وأيضاً لا مكان في «نظامها القانوني» لأي تعبيرات فرعية تمثل أو تنتحل صفة تنظيم محظور. المسألة تجاوزت «تقليم الأظافر».. قرار بطلان قانون نقابة المعلمين يقول ذلك في الأردن بكل اللهجات.

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