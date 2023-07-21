الأردن في مقاربة أبو الراغب: ثلاثي إسرائيل المجرم… لماذا لا نحرقه دبلوماسياً؟

عمان- «القدس العربي»: المقاربة التي يقترحها رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب بخصوص مخاطر الثالوث الحاكم في إسرائيل اليوم على المملكة الأردنية الهاشمية ومصالحها بسيطة وواضحة ومباشرة لا تفترض فقط وجود خطر محدق ووشيك أو محتمل، بل تتحدث عن قدرة ميكانيكية دبلوماسية على إحراق من يخططون ويبرمجون ذلك الخطر من يمينيي الكيان قبل وقوع الخطر نفسه.

تلك مقاربة شرحها أبو الراغب بالتفصيل لـ”القدس العربي” بعد محاضرة مثيرة له تحدث فيها بصراحة ووضوح عن إخفاق أدوات الدبلوماسية الناعمة مع الإسرائيليين في تثبيت مصالح الأردن الأساسية والحيوية. ويقترح أبو الراغب بأن ثلاثي المجانين الذي يحكم إسرائيل اليوم تجاوز مرحلة التحرش بالأردن باتجاه مرحلة استهداف المملكة وهو أمر لا يمكن الصمت عليه حتى من جهة سياسي وخبير مثله شخصياً يسخر من تهمة الرغبة في التلميع بعدما اعتزل الأضواء والمسرح تماماً وموضحاً بانه لم ولن يعتزل القتال والمناوشة والاشتباك عندما يتعلق الأمر بمصالح الأردن والأردنيين.

وبالتالي لا يبدو أبو الراغب مهتماً أصلاً بما يمكن أن يقال عن دعوته الأخيرة وتحذيراته فالعمر يمضي والأردن باق كما يقول والخطر حقيقي وواقعي ومستقبله الوظيفي مع طموحه السياسي وراء ظهره. وفي قياسات أبو الراغب التي شرحها بنقاش تفصيلي لـ”القدس العربي” فإن سموتريتش الوزير الإسرائيلي نصب في باريس خارطة تضم المملكة ولم تصدر ردة فعل عن الحكومة وإيتمار بني غفير يتمختر في باحات المسجد الأقصى ثم يعلن عدم اعترافه بالوصاية الهاشمية وبنيامين نتنياهو يسترسل في اللعب والتضليل… فيسأل أبو الراغب: أي غفران يرتجى لنا جميعاً عند الصمت على قراءة هذا المشهد الثلاثي؟

لا يتعلق الأمر بالأوهام بالنسبة لأبو الراغب فالحديث هنا عن ثلاثي يحكم كياناً يملك 250 رأساً سنوياً ولديه اقتصاد قوي جداً. وبالتالي الوضع مرعب فعلاً والمقاربة تقول: صحيح أن الأردن قد لا يستطيع أن يتصرف بحجم مواجهة مثل هذا الرعب والتطرف علناً لكن الصحيح أيضاً في المقابل أن الأردن ينبغي ألا يتحول إلى “فارق هامشي” وإلا سنسأل جميعاً: ما الذي يعنيه ان نستسلم لفكرة التسليم بالواقع الحالي؟ ذلك لا يعني إلا الانبطاح في الجواب على السؤال.

والأردن لن ينبطح للإسرائيلي وينبغي ألا يفعل لأن أوراق القوة موجودة في الاشتباك حتى عندما نحاول التذاكي ونتجاوز المواجهة المباشرة. وللتذكير الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف الحكومة الحالية بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل وبالتالي على الدبلوماسية الأردنية ان تتصرف على هذا الأساس.. هل تستطيع؟ يجيب أبو الراغب: نعم نستطيع.

تسأل “القدس العربي” كيف وأين هي المساحات؟

الاردن دولة صلبة ومتينة ولها حضور أخلاقي وقانوني وكبير في العالم والقيادة الأردنية تتحدث مع كل زعماء العالم والقناعة راسخة بأن الأردن لن يكون بخير إلا اذا أصبحت فلسطين المحتلة بخير وراسخة بأن الشعب الفلسطيني اليوم يواجه إسرائيل وحده في الواقع وما نستطيع أن نقدمه في الأردن تصليب جبهة أصحاب الحق الفلسطينيين ووجوب دعمهم بأي حال وبكل الأحول.

يشرح أبو الراغب بانه ليس قلقاً على الموقف الرسمي الذي يعرفه شخصياً وهذا الموقف ليس مثار تساؤل بالنسبة إليه ويصر على أنه سمع من الملك عبد الله الثاني شخصياً قوله بأن مسألتين لا يمكن قبولهما بكل الأحوال وهما الترانسفير وتجاوز الدور الأردني في المسجد الأقصى والواقع أن اليمين الإسرائيلي يبتكر وصفات لإظهار تشدده ورموزه يعلنون نواياهم التي ليست سرية بكل صفاقة على شاشات التلفزيون والكل في عمان نخبوياً إما ساكت أو نائم. يقول أبو الراغب إنه لم يفهم بعد لماذا يصمت المسئولون الذين يديرون المشهد اليوم ويشير إلى أنه شخصياً في الربع الأخير من عمره ولا يريد إلا ان يكون الأردن بخير.

كما يؤكد أن مواقف الملك واضحة في المسألة الفلسطينية وفي إدارة السياسة الخارجية لا بل الملك مبدع في الدفاع عن ثوابت الأردن واستناداً إلى مكانة الملك والمملكة في خارطة العالم يمكن ولا بد من حرق اليمين الإسرائيلي والتصدي له بالطرق الدبلوماسية الخشنة والصحيح أن الأردن عندما يفعل ذلك لن يلومه أحد فهو معروف في إيمانه بالسلام.

ويعتبر أبو الراغب أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردنيين قضية حياة أو موت لا يصلح معها الصمت ولا ترديد عبارات تراهن على ما يسمى بالعمق الاسرائيلي ولا عبارات مثل ” الله بيسترها ” فلؤم القوم علني وعقائدي.

ونحن لا بد أن نمضي إلى أقصى مدى ممكن في الخشونة الدبلوماسية مع ثقتي بأن من يدافع عن القدس والمسجد الأقصى والوصاية اليوم هم أبناء القدس والشعب الفلسطيني. وبالتالي ضميره- نقصد أبو الراغب- لا يسمح له بالبقاء في حالة صمت والشعب الأردني صلب وأقوى مما يعتقد كثيرون وإسرائيل في المحصلة ثمة تجارب في مشاغلتها واسمحوا لي بأن أقول “خسئ جيش يهاجم مخيم جنين بالطائرات والمدرعات وبألف جندي فيقتل 12 مناضلاً فلسطينياً ويخسر المواجهة”. و”علينا ان نتذكر ما الذي يفعله تنظيم مثل حزب الله بالجيش الإسرائيلي”.