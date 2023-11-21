الأردن: كيف قرأ المسؤولون في الدولة «الطوفان»؟

عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبيرة والأساسية يفترض أن لا نرصد كمواطنين أردنيين أو حتى كمراقبين تلك المسافات والمساحات التي تكشف التباين بين فهم المسؤولين التنفيذيين أو تفضح التناقض ما بين النظرية أو الموقف الرسمي وبين ما يفعله أو يمارسه الموظفون.
تلك بكل حال مساحات اعتدنا عليها وعايشناها مرارا وتكرارا في قضايا مثل الانتخابات ونزاهتها والإصلاح السياسي والوصفات الاقتصادية والأعمال البلدية وحتى في قضايا أكثر أهمية مثل مفاهيم الأمن والاستقرار والأوراق النقاشية وأحزاب الأنابيب.
اعتاد الأردني عموما عندما يراقب المسؤولين السياسيين والتنفيذيين حصرا ورموز الحكومات على التكيف مع مقولة الأفلام المصرية: «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب».
طوال سنوات لا بل عقود تكيف المزاج العام والأهلي مع تلك التناقضات، وجازف المواطن عموما بمواقفه ومشاعره حرصا على مؤسساته وهو يحتمل نتائج وتداعيات الفارق ما بين النظرية والتطبيق والهوامش ما بين القول والفعل، خصوصا عندما يمارس موظفون في الهرم الإداري كل أصناف التلاعب والتضليل أو عندما تسترسل حكومة ما في السحب من رصيد النظام والدولة. تكيف الجميع وتعايشوا طوال سنوات مع تلك المشكلة الإدارية المستعصية.
لكن لا يصلح التكيف الآن ولا يمكن التوهم بأنه يصلح في القضايا الكبيرة والمفصلية مثل دلالات وتأثيرات ونتائج العدوان الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة ومثل المصالح الوطنية العليا ولا تصلح الدفاتر القديمة في إدارة قواعد الاشتباك مع ما يفعله الجار السفاح بنا وبشعبنا الفلسطيني.
نقول ذلك ونحن نرصد عشرات القصص التي تجتهد الحكومة في الامتناع عن توضيحها وتصبح مادة دسمة لاحقا للتشكيك بالمواقف الرسمية إزاء العدوان الإسرائيلي كما تتحول إلى مادة تغذي السلبية التي يشكو منها دوما الجميع، مع أن الموقف الرسمي الأردني وتحديدا المرجعي تجاوز مرحلة الاتجاه المعاكس للعدوان وتفعيلاته لصالح الاشتباك العلني مع هذا العدوان.
علينا في مواجهة دلالات العدوان الإسرائيلي الحالي أن نكون على قلب رجل واحد فعلا، وأن نتحدث بنفس اللهجة واللسان ولا بد من توقف الألاعيب الإعلامية والبيروقراطية
أحد الأصدقاء المناكفين بطبيعتهم زودني بمادة أمريكية منشورة تتحدث عن استخدام الأمريكيين للأراضي الأردنية في إرسال ذخائر للإسرائيليين.
شخصيا لا أشتري هذه الرواية، والمؤسسات المعنية سبق أن أوضحت الموقف لكن ثمة هوامش في القصص والسرديات تسمح بثغرات بسبب غياب المعلومات مع أن للدولة طبعا دوما مصالحها.
علينا في مواجهة دلالات العدوان الإسرائيلي الحالي أن نكون على قلب رجل واحد فعلا، وأن نتحدث بنفس اللهجة واللسان ولا بد من توقف الألاعيب الإعلامية والبيروقراطية، وضروري جدا أن لا تسمح الرواية الرسمية بأي تضليل بمرحلة صعبة مثل المرحلة الحالية لا بل المصارحة والمكاشفة الوطنية العامة والتفصيلية هي التي تحرم من يصطادون في المياه العكرة داخل وخارج البلاد من ذخيرتهم وتسريباتهم.
لا مزاودة على الموقف الرسمي الأردني فهو علنا وبوضوح وسرا أيضا مشتبك مع العدوان. ولا مزاودة بالمقابل على مشاعر الناس ومواقفهم فهي بصورة واضحة مع خيارات المقاومة وعلى من يتولى إدارة الشأن العام للأردنيين أن يهتم قليلا بإنتاج التوازن ما بين متطلبات وظيفته ودوره ومسؤولياته وما بين إظهار الاحترام لكلمة الشعب.
وعكس الاحترام خطير جدا وحساس للغاية مادام كل أردني يشعر اليوم بأن أطفاله هم المهددون غدا بالحرب والتفجير وتقطيع الأشلاء الذي يتعرض له أطفال غزة اليوم.
فاجأني رئيس وزراء سابق كنا نعتبره دوما من المحظيين والمحظوظين عندما قال: 3 أسابيع على العدوان الإسرائيلي ونحن في الاشتباك ولم يتصل بي أي من المسؤولين ولم تصلني ولا قصاصة ورق تتحدث عن موقفنا حتى نتبناه جميعا. لم يتصل أحد بأحد في الهرم النخبوي العميق الذي يتعاطى الشأن السياسي.
صدرت مواقف رسمية ومرجعية لكن لم تعقد اجتماعات ولم تشرح توجيهات، ولم يكلف رمز مهم في المجتمع بشيء محدد، وأغلب التقدير أن الجماهير التي تحتج في الشارع لم يزودها أحد من أبناء السلطة والمسؤولين والطبقة بإجابة على سؤال محوري في غاية الأهمية الآن: كيف قرأ عقل الدولة طوفان السابع من أكتوبر وما بعده؟
مؤلم جدا بيروقراطيا أن الحلقات الوسيطة لا تعلم شيئا عما يجري وليست مزودة بأي تقديرات أو معلومات أو توجيهات، ومؤلم أكثر أن مؤسسات الإعلام الرسمي وأذرعه تركت للاجتهاد الفردي، وأن مؤسسة مثل مجلس النواب تستيقظ بعد غفلة 3 أسابيع، ومعها على الأرجح مؤسسات أخرى لأن الحكومة نامت عمليا في تلك الفترة والمؤسسات لا قراءة محددة لها.
هذا الوضع المربك هو الذي تنتج عنه السلبية والشائعات. هذا الوضع المربك هو الذي يغذي التشكيك ويسمح بحكاية هنا أو معلومة مضللة هناك بأن تتحول إلى مادة سلبية جراء هوامش الاجتهاد الفردي ميدانيا عند البيروقراطيين.
ببساطة احتملنا ذلك في العديد من القضايا سابقا، لكن المسألة أخطر وأهم الآن ولا بد من الثورة على تلك النمطية في الإدارة وإلا الثمن يرتفع.
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»
بعد حرب عالمية وذبح شرق أوروبا يهودها أقام الحلفاء مخيمات مؤقتة لباقي اليهود وصدر قرار أممي بدعم كل الدول العظمى 1947 يقسم فلسطين بين عرب ويهود قبل إخلاء بريطانيا مستعمراتها بسبب ديون فلكية لأمريكا فأعلن العرب الحرب 1948 لثلاثة عقود فخسروا كل فلسطين واعترفوا بالتقسيم (مصر 1979 فلسطين 1993 الأردن 1994) لكن باقي دول عرب ومسلمين فضلت تعامل مع حركة تمرد إسلامية مسلحة فأضعفوا استكمال بناء دولة فلسطينية بشرعية دولية جانب إسرائيل وعمت فوضى أقنعت الغرب بدعم إسرائيل وتصنيف حماس حركة إرهاب تتخذ سكان رهائن
عزيزي الكاتب المبجل لا فض فوك
السبب واضح وكلنا نعرفه ولكن نتظاهر بعدم المعرفة
تضارب المصالح هو العنوان الاكيد لاي جهة او شخصية عامة كانت او خاصة تمنع اتخاذ اي موقف وطني او حتى إنساني… فللاسف ان من يتولى امر خدمة الناس العامة هو أساس يستميت في خدمة نفسه على حساب العامة
ان الأموال المنهوبة من أموال الدولة ترتع في مراعي الغرب وتسمن هناك وتحت انتظارهم فاي نفس او حركة اصبع ممن يجب ان يتخذ موقف محسوبة عليه يمكن ان تخصم من رصيده هناك .. وهذا للاسف ينطبق على كل من بيده مفاصل الحكم في بلادنا جمعاء من المحيط الى الخليج .. لذلك من قال ان المحتل نحن وليست فلسطين صدق والله
وأضيف للمقارنة أن نتيجة الحصار الظالم على (العراق)، أن أنتجت العبقرية العراقية، إعادة الإعمار في 18 شهر، ونظام بطاقة التموين (النفط مقابل الغذاء) لدعم المنتجات الوطنية (الزراعة والصناعة)،
بينما الحصار (الظالم) على غزة، نتيجته أن العبقرية الفلسطينية أنتجت مدينة الأنفاق الصناعية، لإنتاج كل الأسلحة التي استخدمتها المقاومة يوم 7/10/2023، والحمدلله،
الظلم واحد، لا دين له، إن كان أثناء إحتلال مستشفيات (الفلوجة)، أو إحتلال مستشفيات (فلسطين)😵😵💫
المهم قادة دولنا، لا يخذلوهم، بتحويل النصر إلى هزيمة، من خلال إستمرار الحصار، عدم بناء ميناء بحري أو جوي أو بري، دون الحاجة إلى إذن من الكيان الصهيوني، بعد وقف إطلاق النار الجديد،
وفي الجانب الآخر، لغة القرآن وإسلام الشهادتين، طالما هي مصدر الحكمة، في توحيدنا،
ودولة سوق صالح (الحلال)، هي الشركة النموذج، ومنهاج تعليم اللغة والترجمة لتكوين ثقافة النحن كأسرة إنسانية (مشروع صالح (التايواني))،
والمنتج (هدية الدولة)، ودورة (تايوان في أسبوع) لغسل عقلية الموظف/المسؤول، لتحويله من عقلية جباية إلى عقلية الحاجة أم الاختراع، لإنتاج الكهرباء الأرخص، والماء الأنظف، والغذاء الصحي/الطبيعي (براءات الاختراع (علي العتّابي/الفوّادي))، في أي دولة من دولنا،
لها الرغبة في المنافسة، ليكون لها عائد أفضل، من أسهم بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، في التعامل/التواصل/الإتفاق (عن بُعد OnLine) بواسطة (الآلة/الروبوت/الهاتف) التي في يد أي إنسان (ة)، أهلا وسهلا، لخلق التكامل والمنافسة مع الجميع.
وليس مثل الرئيس الأرجنتيني الجديد، المنتخب ديمقراطياً في عام 2023، الذي يقوده (كلب)، بواسطة (أحلام)، ولذلك يريد إلغاء وزارة الصحة والتعليم (لتوفير المال/الإقتصاد)، فهل من قام بإنتخاب، مثل هكذا غبي؟!😵😵💫
عاقل، أو منطقي أو موضوعي، بالله عليك؟!🤨😉
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