الأردن.. مئات شاحنات البضائع عبرت من وإلى سوريا في 3 أيام

المفرق (الأردن): أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، الخميس، أن مئات الشاحنات عبرت من وإلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع عودة انسياب البضائع بين البلدين عقب سقوط نظام البعث في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها القضاة إلى معبر جابر الحدودي على الحدود مع سوريا، والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

وقال القضاة: “خلال الأيام الثلاثة الماضية، عادت حركة انسياب البضائع من الأردن إلى سوريا ومن سوريا عبر الأراضي الأردنية للدول الأخرى”.

وبيّن أنه خلال هذه الأيام “توجهت إلى سوريا 500 شاحنة محملة بالبضائع وأكثر من 150 شاحنة انطلقت من سوريا من خلال الأراضي الأردنية لعدد من الدول”.

ولفت الوزير إلى أن “130 شاحنة ستدخل اليوم (الخميس) من معبر جابر، وأكثر من 85 شاحنة من المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة إلى داخل سوريا”.

وأشار إلى أن “جاهزية المعابر الحدودية في أعلى مستوياتها، وأن الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المعبرين على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم”.

وفي السياق، قال أحد سائقي الشحن من منطقة النبك في ريف الشام، ويدعى محمد حيدر، للأناضول، أثناء توجهه إلى سوريا: “سابقا، الشاحنات السورية كانت ممنوعة من دخول السعودية، وإلى الأردن بأعداد قليلة لأنه ليس هناك منتجات، والآن نأمل أن تعود الحركة بجهود الحكومة السورية الجديدة”.

ومساء الثلاثاء، أعلن القضاة السماح بدخول شاحنات المملكة إلى سوريا اعتبارا من صباح الأربعاء، عن طريق معبر جابر الحدودي بين البلدين.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قرر الأردن إغلاق المعبر إثر التطورات التي مر بها الجنوب السوري آنذاك.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حينها إنه تم “إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري”.

ومنذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، أُغلق المعبر أكثر من مرة، كان أولها في أبريل/ نيسان 2015، واستمر إغلاقه حينها 3 أعوام، وأُعيد فتحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ويرتبط البلدان بمعبرين رئيسيين، هما “الجمرك القديم” الذي يقابله “الرمثا” من الجانب الأردني وخرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب تداعيات الأزمة في سوريا، و”نصيب” الذي يقابله “جابر” الأردني.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية معارضة على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته “لجوء إنساني”، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)