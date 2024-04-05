الأردن.. مئات يشاركون مسيرة تطالب بوقف “العدوان” على غزة- (صور وفيديو)

عمان: شارك مئات الأردنيين، الجمعة، بمسيرة وسط العاصمة عمان، تطالب بوقف “العدوان” على قطاع غزة، وإسقاط اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

و انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد مسافة 1 كيلومترا عن المسجد).



وأضاف أن الفعالية أقيمت تحت شعار “جمعة غضب.. إسقاط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل) ووقف العدوان الصهيوني على غزة”، بدعوة من قوى حزبية وشعبية.

ويرتبط الأردن والاحتلال الإسرائيلي باتفاقية سلام “وادي عربة” جرى توقيعها عام 1994، برعاية أمريكية.

وهتف المشاركون “علا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة” و”تسقط وادي عربة تسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل” و”من عمان لغزة.. شاهد نصرة وعزة”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “قادمون يا قدس” و”المطلوب جسر إغاثي بري وجوي دائم” و”كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة”، و” وأوقفوا قتل الأطفال”، وغيرها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن في 25 مارس/ آذار قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)