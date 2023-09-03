الأردن.. مشهد مروع لصاحب “أسبقيات جرمية” يسحل فتاة في مركبتها لأكثر من 500 متر- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق هجوم شاب صاحب “أسبقيات جرمية”، على فتاة لسرقة سيارتها، في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمان.

بدأت القصة عندما حاول شاب سرقة منزل وعند فشله بذلك وهروبه شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها فسرق مركبتها وألحق بها الأذى بعد جرّها بالمركبة لمسافة تزيد عن 500 متر، في مشهد مروع، وثقته كاميرا المراقبة قبل أيام وتحديدا في 31 من آب/ أغسطس الماضي.

إثر ذلك، ألقت قوة أمنيّة من البحث الجنائي القبض على الجاني، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، بحسب ما أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وأوضح السرطاوي، في بيان وصل “القدس العربي” نسخة منه، تفاصيل الفيديو المتداول، مبينا أن الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

وتابع أنّه وعند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها في الشارع العام فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة تابع مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأمتار، مما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح وأُسعفت للمستشفى وما زالت قيد العلاج، فيما لاذ الشخص بالفرار بعد ذلك.

ومنذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها- يضيف بيان السرطاوي- شكل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتمكن الفريق وخلال زمن قياسي من تحديد هوية ذلك الشخص الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء والعمل جارٍ لاستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء.

وبحسب النيابة العامة، اعتدى الشاب البالغ من العمر (21 عاما)، على فتاة في منطقة الدوار السَّابع في العاصمة عمان، وقام بطعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل وإيذاء الوجه، وسرقة مركبة ومنزل، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.