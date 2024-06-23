الأردن.. مصرع عنصرين من الجيش إثر انحراف 3 شاحنات مساعدات عن طريقها

عمان: لقي عنصران من الجيش الأردني مصرعهما وأصيب آخران، الأحد، إثر “تدهور” 3 شاحنات عسكرية بمنطقة البحر الميت غربي العاصمة عمان، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “وقع حادث تدهور لـ3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم (الأحد)، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة”.

وأرجع حادث الشاحنات إلى “انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية (غربي عمان)”.

وأضاف أنه نتج عن الحادث مقتل “كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام، والجندي يحيى عثمان يحيى الصياح (…) وإصابة اثنين آخرين، وحالتهما العامة متوسطة”، وفق البيان.

وشدد الجيش على أنه مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية “لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها”.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من المملكة إلى قطاع غزة ألفين و110 شاحنات، حسب أحدث إحصائية من الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية (رسمية) الأحد.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربا على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ومايزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

(وكالات)





