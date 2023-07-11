الأردن.. مطلوب في قضية قتل رجال أمن يسلم نفسه للسلطات

عمان: قالت مديرية الأمن العام الأردنية، الثلاثاء، إن المطلوب الأخير بقضية مقتل رجال أمن جنوب البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلم نفسه للسلطات.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وبحسب السرطاوي، فإن “المطلوب الأخير (لم يحدد هويته)، بقضية مقتل ضابط وعدد من العناصر في محافظة معان جنوب البلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سلم نفسه للأمن الوقائي”.

وأضاف أن “أعضاء الخلية 11 إرهابيًا اشتركوا وخططوا لعمليات إرهابية، وجميعهم تم التعامل معهم أو أُلقي القبض عليهم”، لافتاً إلى أن التحقيقات هي من قادت لتحديدهم.

والأحد، أعلن الأمن الأردني “مقتل 3 مطلوبين محكومين في قضايا إرهاب، في اشتباك مع قوة أمنية جنوب شرقي المملكة”.

وأفاد الأمن حينها بأن “اثنين من المطلوبين فرّا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، فيما الثالث مطلوب رئيسي في قضية مقتل ضابط أمن بمحافظة معان جنوب البلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشقيق لأحد الفارين”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت مجموعة “من الخارجين عن القانون” بأعمال شغب في منطقة الحسينية في محافظة معان، أسفرت عن مقتل ضابط برتبة عقيد من الأمن الأردني، بعد إصابته برصاصة في الرأس.

فيما قُتل 3 رجال أمن آخرين، وأحد المشتبهين بحادثة مقتل الضابط، أثناء مداهمة بعد ذلك بأيام، حيث أفاد الأمن العام حينها، بأن “المشتبه به المقتول من حمَلة الفكر التكفيري”، كما “جرى ضبط 8 أشخاص آخرين”.

(الأناضول)