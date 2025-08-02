سياسة | عربي | الأردن

الأردن: مقتل مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

ذكرت القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت أن جنودا قتلوا مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل أمس الجمعة عبر الحدود مع سوريا.

وقالت القوات المسلحة في بيان “تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة”.

وأضاف البيان “تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري”.

وكثيرا ما تعلن القوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود، يكون هدفها أحيانا تهريب المخدرات.

وفي يناير كانون الثاني، اتفق الأردن وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والعمل على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشيخ يرفض “الهجمة المنظمة” على مصر والأردن.. جزء من محاولات خبيثة- (تدوينة)
31 - يوليو - 2025
السجن مدى الحياة لمواطن سويدي بقضية قتل طيار أردني حرقاً في سوريا
31 - يوليو - 2025
شكوك في ألمانيا حول فعالية جسر جوي إغاثي لغزة.. ومطالبات بموقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل
30 - يوليو - 2025
الملك عبد الله الثاني يبحث مع المستشار الألماني سبل إنقاذ غزة.. وبرلين تستعد لإطلاق جسر جوي
29 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية