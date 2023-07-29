الأردن: نمو الصادرات إلى منطقة التجارة العربية بنسبة 6ر16 % خلال 5 أشهر

عمان: حققت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6%، أي ما مقداره 1.147 مليار دينار، مقارنة بحوالي 983 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت، إلى انخفاض قيمة مستوردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8% ، لتصل إلى 1.916 مليار دينار، مقابل 2.222 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 769 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.239 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية الشهر قبل الماضي نحو 3.063 مليار دينار، مقارنة مع 3.205 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 344 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 203 ملايين، والإمارات العربية بنحو 150 مليونا، وثم فلسطين بنحو 98 مليون دينار.

كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.085 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 358 مليون دينار.

(د ب أ)