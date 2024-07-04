الأردن: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأول

عمان: سجل الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نموا بنسبة 2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، الخميس أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام .2023

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3%، مساهما بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 5.7%، مساهما بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية.

(د ب أ)