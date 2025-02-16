الأردن.. هكذا علّق الملك عبد الله والملكة رانيا على ولادة حفيدتهما الثانية أمينة- (صور)

عمان- “القدس العربي”:

بصورة معبرة نشرها عبر حسابه الخاص على منصة “إكس” الأحد، هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابنته الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس بمولودتهما أمينة.

وعلق الملك عبد الله على الصورة، التي يحتضن فيها حفيدته، قائلا: “أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة”.

وأضاف “نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين. الله يحماك جدو”.

أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين الله يحماك جدو pic.twitter.com/jPetOPy6hD — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 16, 2025

ووسط تفاعل أيضا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت الملكة رانيا، منشورا معلنة ولادة حفيدتها، الأميرة أمينة.

المنشور شاركته الملكة رانيا عبر صفحتها على “إنستغرام”، وورد فيه: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام”، وختم المنشور بـ”أيمان وجميل 16 شباط 2025”.

كما نشرت الملكة عددا من الصورة وعلقت عليها “إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي”.

جاء ذلك بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان قال فيه إن “الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وجميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم، الواقع في السابع عشر من شهر شعبان سنة 1446 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر شباط سنة 2025 ميلادية، وفي مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها”.

وأضاف البيان: “الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات للأميرة إيمان، وجميل ترميوتس، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظها، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم، بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها تفاصيل:https://t.co/wxRGcjfLWz — RHC (@RHCJO) February 16, 2025

وقبل أسابيع، شاركت الملكة رانيا صورة تجمع ابنتها وزوجها، معلنة بذلك عن الحمل، حيث قالت: “الاثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم على خير”.

وتعد المولودة الجديدة أمينة هي الحفيدة الثانية للملك عبد الله والملكة رانيا، حيث رزقا في أغسطس/ آب الماضي، بحفيدتهما الأولى من ولي العهد، الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة، حيث أطلق عليها اسم إيمان.