الأردن.. واحد من بين كل أربعة أشخاص يعاني من اضطرابات نفسية

“القدس العربي”: أكد اختصاصي الطب النفسي والإدمان أشرف الصالحي، أن واحد من بين كل أربعة أشخاص في الأردن يعاني من اضطرابات نفسية، واصفًا ذلك بأنه أرقام مرتفعة جدًا.

وأوضح الصالحي في حديث لموقع “رؤيا” الأربعاء، أن الخوف ووصمة العار المرتبطة بزيارة طبيب الأمراض النفسية يشكلان تحديًا رئيسيًا يسهم في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية.

وأشار إلى أن هناك 56 عيادة نفسية تابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق الأردن، بالإضافة إلى المركز الوطني للصحة النفسية، مبينا أن التأمين الصحي في الأردن لا يغطي الأمراض النفسية باستثناء بعض الشركات العالمية.

وأفاد الصالحي بأن 80 بالمئة من مراجعي عيادات الطب النفسي في الأردن يعانون من القلق والتوتر والخوف والتفكير في المستقبل، متوقعا زيادة نسبة الإصابة بالاكتئاب في الأردن بسبب الخوف من زيارة طبيب الأمراض النفسية وعدم الوعي وعدم القناعة بالمرض.

ولفت إلى أن معظم الأمراض النفسية تصيب الأشخاص الأصحاء جسديًا، وأن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا للإصابة تتراوح بين أوائل العشرينيات ومنتصف الثلاثينيات.

وكانت جمعية أطباء الأمراض النفسية في نقابة الأطباء الأردنية، قدرت نهاية العام الماضي، وجود 2.5 مليون أردني عانوا أو سيعانون أنواعا من الاضطرابات النفسية، وهو رقم مرشح للزيادة بحسب خبراء، فضلاً عن إصابة قرابة 20 بالمئة من الأردنيين باكتئاب والقلق النفسي.