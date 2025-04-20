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الأردن والعراق يبحثان استعدادات “قمة بغداد” المقررة في مايو المقبل- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين- من حساب الخارجية الأردنية على منصة إكس

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عمان: بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره العراقي فؤاد حسين، الأحد، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ34 للقمة العربية المقررة في العاصمة بغداد في مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الوزير العراقي إلى المملكة، وفق بيان للخارجية الأردنية.

ولفت البيان إلى أن الوزير العراقي يزور المملكة لتسليم رسالة دعوة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لحضور الدورة الـ34 للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد بتاريخ 17 مايو المقبل.

وأوضح أن الوزير الصفدي ونظيره العراقي بحثا خلال اللقاء “سبل تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة”.

وفي اللقاء، أكد الوزيران على “متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والعراق، وحرص قيادتَي البلدين على تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يحقّق المصالح المشتركة”.

وناقش الوزيران الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في بغداد، وفق البيان ذاته. كما شددا على “أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي، والتطورات في المنطقة”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية العراقي استضافة بغداد القمة العربية المقبلة يوم 17 مايو.

(الأناضول)

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