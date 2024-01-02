الأردن والتنظير للعجز في مواجهة مشاريع إسرائيل

مسألتان لا ينبغي وفي ظل «فائض التضحية والبطولة» الفلسطيني في قطاع غزة «التفريط بهما» في أو عند «أي نقاش» مختص بموقف أو موقع أو زاوية «مصالح الأردن شعبا ودولة».
المسألة الأولى هي تلك التي تحاول «التنظير» للضعف والعجز الأردني الرسمي في مواجهة «خطط ومشاريع إسرائيل» التي أعاد الجميع بعد الطوفان اكتشاف عداوتها التي لا تزول.
التبشير بـ»ضعفنا» وقلة حيلتنا والتنظير لـ«الأمر الواقع والشعب الذي لم يمتحن بمصيبة» ولمقولة «العجز العربي» ليس خيارا ولا ينبغي أن يكون، لأن المطروح إسرائيليا ليس فقط «إخضاع الأردنيين» أو «الوطن البديل» بل «استعبادهم» جيلا بعد آخر و«النظام البديل».
لهجة الاستكانة والضعف والتمسك الكاذب المنافق بـ»بخارطة القوى» غير لائقة إطلاقا بـ»شعب النشامى» ولا تنتمي لتراثهم الوطني والاجتماعي والعشائري ولا لأدبياتهم أو نصوصهم حتى في ظل «الجوار العاجز».
تلك لهجة لا تمثل الأردنيين ولا حقيقتهم، وطبعا لا تمثل قدراتهم وطبيعتهم بنفس القدر الذي تمثل فيه شريحة الخواجات والليبراليين الضعفاء والانتهازيين من أصحاب المصالح الذين خدمتهم صدفة المحاصصة ولديهم بحكم «شبكة كمبرادور المصالح الدولية والإقليمية» مصالح ذاتية أو «أدوار مريبة».
لا حجة لمن يتذرع بعد الآن بـ»المساعدات الأمريكية» التي تمنع الكثير من الفعالية ويعتمد عليها، فتلك المساعدات تقدم للحكومة الأردنية بدلا من «خدمات ضخمة» وتسهيلات لمصالح الولايات المتحدة ولقواعدها ومشاريعها وليس من أجل سواد عيون الشعب.
وتلك المساعدات لا تعني «انتحار الأردن» في حضن «أجندة التكيف مع اليمين الإسرائيلي» بنفس القدر الذي نتفهم ونصفق فيه للمنطق الرسمي النخبوي الذي يمطرنا ليلا نهارا بمقولة «لا تجازفوا بالبلاد والعباد».
نعم الخوض في مغامرات مباشرة تجازف بمصالح المملكة «انتحار سياسي» غير مطلوب، لكن الاستسلام لمنطق «المساعدات تقيدنا» انتحار بوجه آخر، يصنع لتخويف المواطنين أن المساعدات الأمريكية مثلا في جذرها بدل «خدمات» أولا.
لهجة الاستكانة والضعف والتمسك الكاذب المنافق بـ»بخارطة القوى» غير لائقة إطلاقا بـ»شعب النشامى» ولا تنتمي لتراثهم الوطني والاجتماعي والعشائري
وثانيا يعود أكثر من ثلثها إلى أصحابها في زوايا التمويل وإعادة التمويل خلافا لأنها مساعدات بالتأكيد سيختار الشعب الاستغناء عنها، لا بل تحمل كلفتها في أول لحظة يتوثق فيها من أولا- خيارات وأطقم وسيناريوهات وطنية خالصة ونقية، وثانيا- شفافية ونزاهة وتصدي للفساد.
لا أحد يملك الحق في القول إن «الشعب الأردني متنعم ولم يختبر ويعتمد في خبزه على مساعدات الـ «يو إس إيد»… فقط على أهل القرار ضرب الفاسدين ثم «اتخاذ قرارات وطنية مستقرة غير مغامرة» لكي نقبل منهم فكرة «جربوا صبر الأردنيين».
الأردني مستعد لوضع حجر فعلا على بطنه… مستعد للجوع وسبق له أن تعايش معه أصلا، إذا كانت حكومته نزيهة وفي الاتجاه السليم وعلى من يشككون في «خشونة الأردنيين» الانتظار والترقب لمعرفة وفهم كيف يحارب الأردني وبشراسة دفاعا عن كرامته وترابه، وعن مؤسساته ودولته ونظامه عندما يعلو صوت أي تحد أو معركة.
لا أحد سأل الأردنيين أو استفتاهم. بوصلتهم القدس ومصالحهم مرتبطة وجدانيا وخصوصا بعد طوفان الأقصى بكرامتهم الوطنية وبوصفاتها وحصرا بالقدس وفلسطين.
أبدع زميلنا الفاضل محمد التل وهو يلامس الجرح ويضع البلسم بمقولته عن «ظاهرة النواح المتباكي» لأن انحياز الأردني لمستقبله من زاوية «ضد إسرائيل ومع شعبنا الفلسطيني» يعني بالعمق تكريسا لفلسفة «الأردن أولا ودائما» وليس العكس.
لا مكان لمستقبل آمن في ظل «الورم الإسرائيلي» ولا في ظل «التكيف مع بلطجة العدو» أو مع مسارات التكيف الأمريكية فقد اختبرنا ذلك لـ30 عاما دون فائدة وقمنا بواجبات السلام والتعايش لثلاثة عقود، حتى كانت النتيجة ما قرأناه مؤخرا في صحف الكيان بعنوان «بناء جدار على كامل حدود الأغوار خوفا من تهريب السلاح» مع أن العمق الإسرائيلي «أسوأ وأخبث» من حكومة تل أبيب ليس فقط لأنه «يتنكر لدور الأردن» فقط، ولكن لأنه يدرك بصورة شبه يقينية بأن الجدران المكهربة المحروسة سقطت في 7 أكتوبر، وبأن من يرسل تحياته مع صواريخه لإسرائيل اليوم من أماكن بعيدة مثل اليمن والعراق يفعل ذلك متجاوزا كل لعبة الحدود البرية، فالمسيرة لا تحتاج لحدود ومعابر، والصواريخ تطلق الآن بواسطة هاتف خلوي ومن مكان قصي، والعدو طبعا يعرف ذلك لكنه يشاغب على حدوده مع الأردن، بقصد خبيث هو «حسم الصراع وضم الضفة الغربية».
المصالح تؤسسها حزمة «تفاوض وشراكة وطنية المنطلق» مع الأمريكيين أو غيرهم قائمة دوما وأبدا على أساس وحدة الدم والمصير مع الشعب الفلسطيني… دون ذلك اليوم كلام فارغ لا معنى له، ولن يقتنع به أصغر طفل أردني.
لكل ذلك نضم صوتنا لقائمة الوطنيين المحترمين التي بدأت بتحريم «التباكي الكاذب» أو «النواح المدعي» وهي تحاول «تخويف» البوصلة السياسية من مواقف مبدئية وأخلاقية ومصلحية تصادف أنها في هذه المرحلة الحساسة جدا «تنسجم بكل قوة» مع الحد الأدنى من معايير الالتزام بمصالح المملكة.
إطلاق هتاف بعنوان «الأردن أولا وفقط» مرحليا أو شعار يقول بـ»ضعفنا وصعوبة المواجهة» ليس «وطنية» ولا يمكنه أن يعبر عن الانتماء والولاء الصادق.
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»
هه أمريكا كبلت الأردن باتفاقية وادي عربة ✌️
ربط مصير البلد ببلد اخر او شعب اخر غير منطقي
الأردن أولا وفقط.
بالدول الناجحة تخدم سياسة حكوماتها الداخلية والخارجية إقتصادها الوطني وليس العكس، ففي بداية التسعينات أدت سياسة شعبوية منقادة لتأويلات لا تطابق ظروف لانهيار إقتصاد وانكسار دينار للنصف وإفقار مواطنين، ولم يتغير الوضع إلا عند بزوغ ألفية ثالثة حين أعطت الحكومات أولوية للإقتصاد الوطني وباتت سياستها داخليا وخارجيا بخدمة الإقتصاد، ولكن عاد الوضع الآن أسوأ من بداية التسعينات حيث أن سياسة شعبوية منقادة لتأويلات لا تطابق ظروف عادت لتدمير الإقتصاد الوطني وشطب إنجازات عقدين بكل مجال وفتح مجال لفوضى وعدمية.
راااائع رائع ابدعت الاخ الرائع ….اكتفي بالقول ان ماكتبت يجب ان يكون استراتيجية دوله.
راااائع رائع ابدعت الاخ الرائع ….اكتفي بالقول ان ماكتبت يجب ان يكون استراتيجية دوله خالص محبتيggggg
اثبت الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عبر سنوات طويلة مريرة من النضال انه قادر وبقواه الذاتية ان يحرر ارضه بنفسه، فما حك جلدك إلا ظهرك،
فلا يجهلن احدن علينا ولا بمنن احد علينا فنحن على دراية تامة بالقليل الذي يملكه غيرنا والكثير الذ ي لدينا ويفتقدونه.
ماذا فعلت لنا الدول العربية غير اضاعة فلسطين؟
بدون فضل او تمنن وبكل تواضع حيث لا غاية لنا إلا مرضاة الله تعالى، يعرف القاصي والداني ان شعب فلسطين الأبي ومقاومته الباسلة يحاربون العدو الصهيوني ومن وراءه من اعتى القوى الاستعمارية في الكون، نعم اقول نحارب نيابة عن كل الدول العربية والإسلامية دفاعا عن اقصانا وأقصاهم ومسرى نبينا ونبيهم حيث انه فرض عليهم الدفاع عنه والجهاد الفرض في سبيله لكنهم اختاروا ان يركنوا للحياة ويتقاعسوا جبنا ورهبا عن القيام بواجبهم الديني.
لا نريد نصرة من احد فالله ولينا و ناصرنا بحوله،
وليهنءا اخوتنا كل في بلده لا نريد منكم شيئا.
لا اعلم متى ستصحو من احلامك. الوقفات التضامنية مع غزة تتحول لهجوم على البلد والدولة و الاجهزة الامنية بهتافات تسيء لكل اردني. هذا فقط عبث و شعبويات و مزاودات فارغة على حساب البلد و اهل البلد. من لا يغار على وطن امنه و امن اباه و اجداده و سيؤمن اولاده, كيف سنصدق غيرته على بلدان اخرى. الشعب الفلسطيني هو وحده القادر على توحيد نفسه و تقرير مصيره, لا تربطه بشعب اخر و لا توحده مع شعب اخر, هذه السردية تخدم فقط إسرائيل.
تضامنا مع اهلنا في غزه اقترح أن يتبنى الكاتب وإدارة الموقع رساله موجهه لأبناء فلسطين أن يتخلوا عن جنسيتهم الأمريكية والبريطانية والأوروبية بشكل عام والجنسيات العربيه بشكل خاص والعوده الى غزه والانخراط في المقاومه