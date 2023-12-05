الأردن وعقدة «أصوات النشاز»

في حديث المصالح الأردنية المفصلية شجون وشؤون. يسأل أحد كبار المسؤولين: أيهما أخف وطأة على مصالح الأردن المستقبلية… يمين إسرائيلي يحسم المواجهة في غزة لصالحه ثم ينتقل لحسمها في الضفة الغربية حاملا معه خرائطه التي تعتبر المملكة جزءا من إسرائيل الكبرى أم مقاومة تصمد ومشروعها ينتهي بمرجعية فلسطينية جديدة، ودولة على أكتاف أغوار الأردن؟
يبدو سؤالا بسيطا وساذجا عمليا عندما يطرح خصوصا من قبل سياسي عريق وصاحب منصب ونفوذ، فالجواب لو طرح السؤال على طالب في الصف الأول الابتدائي معروف مسبقا.
لكن اللافت جدا للنظر أن بيننا في النخبة الأردنية اليوم وللأسف الشديد من يعتقدون أو لا زالوا يؤمنون بأن إسرائيل قوية وصلبة ومتفوقة ومجرمة يمكن التفاهم معها وأن دولة فلسطينية مستقلة تقودها مرجعية واضحة على أساس الصمود والمقاومة، قد تشكل خطرا على حسابات الأردنيين ومصالحهم.
لا أحد يستطيع إنكار وجود الشريحة المشار إليها والتي تؤمن بأن الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية في أي مفصل أساسي أشبه بابتعاد الرضيع عن صدر أمه، وأن إسرائيل بوضعها الحالي قدر، كما تؤمن بأن التفاهم ممكن على أساس المصالح مع يمين إسرائيلي متشدد، لكنه ليس متشددا إلى الدرجة التي يسعى فيها لابتلاع الأردن.
أصحاب اجتهادات يمكن التعثر بهم في عمان في هذا الاتجاه وبكل الأحوال نتحدث عن وجهات نظر ليس بالضرورة وصفها بأي اتهامات، لكنها مرتجفة بكل الأحوال والإشكال الأساسي في إعادة استقرار فهم وطني لملفي عملية السلام والشراكة مع الجار الإسرائيلي السيئ، هو أن تلك الشريحة من السياسيين ليس فقط موجودة في بعض مفاصل القرار لكنها تحاول الهبوط بالقرار والبوصلة وخطف المشهد لصالح وجهة نظرها.
الأهم أن أصحاب هذا الرأي المتعددين المتلونين لديهم ما يكفي من الانتهازية والبراغماتية التي تجتهد للبحث عن أدلة وبراهين على أن مخاطر اليمين الإسرائيلي مبالغ فيها أو أنها قابلة للإنكار، فيما تجتهد بالتوازي في تجاهل كل الأدلة والبراهين التي تقول اليوم بملء الفم بأن تمكن اليمين الإسرائيلي من ابتلاع قطاع غزة بالعدوان والإجرام ستكون محطته التالية تهجير أهل القطاع وتدمير فرصتهم في الحياة ثم تطبيق السيناريو نفسه على الضفة الغربية في حضن الأغوار الأردنية.
الاستدراك على مستوى المؤسسات الأردنية لا يمكن إنكاره وكيان إسرائيل عاد للتربع على العرش باعتباره العدو العقائدي لجميع الأردنيين، مع أن المشهد لا يخلو من اجتهاد هنا وشغب هناك
نحمد الله كأردنيين أن أصوات هؤلاء النشاز لا تؤثر كثيرا في القرار والتوجه اليوم وأن حالة وعي جديد تتشكل في الشارع الأردني وبعض قواه على الأقل وعلى أن بعض النخب المخضرمة وصاحبة الخبرة الطويلة هي التي تؤمن بأن اليمين الإسرائيلي إذا ما تمكن من الضفة الغربية والقدس سيتجاوز الوصاية الأردنية وسيضع أهل الضفة الغربية بين خيارين: الهجرة أو الموت.
الاستدراك على مستوى المؤسسات الأردنية لا يمكن إنكاره وكيان إسرائيل عاد للتربع على العرش باعتباره العدو العقائدي لجميع الأردنيين، مع أن المشهد لا يخلو من اجتهاد هنا وشغب هناك تحت ستار الرغبة في الحفاظ على أمن الدولة والنظام وتجنب المجازفة، فيما العناوين أكثر من واضحة ليس للصراع فقط، ولكن للذهنية الاستئصالية في خطط اليمين الإسرائيلي.
لا نحبذ هنا لغة المندسين والاتهامات وما نؤشر عليه طاقم يوصف في صالونات عمان بـ«الخواجات» ويؤمن بقدرية «أي ترتيب أمريكي» وبأن صراع البقاء لا يطال الأردن مادامت القواعد العسكرية الأمريكية موجودة، فيما ثبت بالوجه القاطع أن الأمريكي يمكنه أن يطعن بالظهر وفي أي لحظة خصوصا عند حسابات الانتخابات وفي إطار المعركة الوجودية التي يخوضها مع الغربي دفاعا عن كيان الاحتلال المدلل بعد المعاني والدلالات القيمية السامية التي كشفتها أو أظهرتها أو حتى كرستها معركة طوفان الأقصى المجيدة.
يحتاج الأردن إلى حالة رسمية تعزل فيها مثل تلك الأصوات المرتجفة لأن المواجهة عميقة جدا، والاشتباك معقد ولا مجال للاجتهاد في مواجهة مخططات التدمير والتهجير التي يهندسها الإسرائيلي اليوم في الجغرافيا المحيطة للمملكة وبغطاء أمريكي.
قد يقول قائل: حسنا… ما الذي ينبغي فعله؟
سؤال يتعثر به كل من يحذر اليوم من القبول تحت أي ظرف بالهندسة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة للمنطقة لكن الإجابة عليه ممكنة، عندما يدرك الفرقاء الأردنيون معا بأن مؤسساتهم قرأت بعمق أحداث السابع من أكتوبر أولا ثم قرأت بعمق أكبر نتائج وتداعيات هذه الأحداث.
في القراءة العميقة يشعر المراقب بأهمية وجود قراء استثنائيين بعيدا عن قافلة «الخواجات» في مشهد صناعة القرار. والمراقب ذاته يشعر بالخيبة ذاتها لأن أزمة الأدوات متصلة رغم فداحة الخسائر.
وبالتالي يمكن القول بأن إدراك الواقع كما هو والإيمان بخطورة اليمين الإسرائيلي على مصالح ومستقبل الأردنيين قيادة وشعبا قد تكون المحطة الأولى في الإجابة على السؤال.
ثمة محطة ثانية يمكن أن نبدأ بها وتمثل بكل بساطة القفز بمن يجيدون قراءة التحولات إلى واجهة القرار… نعم آن أوان التخلص بتوع الخواجا.
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»
نعم
الحل الجذري عودة للوضع عبر عقدين (1948-1967) حيث كان استقرار عندما كان قطاع غزة تحت حكم مصر وكانت الضفة والقدس الشرقية تحت حكم الأردن وكان يجب أن تستند اتفاقيات سلام العرب وإسرائيل لاستعادة الوضع قبل 1967 كمرحلة انتقالية لكن جامعة دول عربية شطبت ذلك 1975 وفضلت إتاحة مجال للفلسطينيين لحكم أنفسهم بأنفسهم فثبت العكس حيث كل دولة إقليمية لها تنظيمات مسلحة فلسطينية وأجندات ضد إستقرار بتأويلات لا تطابق ظروف وللتذكير لم يكن هناك دولة فلسطينية قبل عام 1948 بينما كانت هناك دول عربية مستقلة مثل مصر والأردن
سكان الارن شعوب جبارة قادرة وفاعلة وعظيمة واصحاب مبدء وهمم عالية..رغم اصوات النشاز والشد العكسي واشباه الرجال …ولكن لا للاسف المحزن ..ليس هناك من يمتلك البوصلة . تعازينا الحارة
زميلي بسام مقال جميل في تعرية ” الباشوات” المتنطعين في لوم المقاومة في فلسطين بحجى المخاوف على أمن واستقرار الأردن، الذي كما نهلم 70% من سكانه فلسطينيون.
لكن ما أراه أن مايسمى دولة الاحتلال الاسرائيلي ، ماهي إلإ قاعدة عسكرية لأمريكا، وتابعها الاتحاد الأوربي الذي يدعم اسرائيل سخاء من عقدة الذنب إزاء طردهم ليهود ، بل أصبحت أشفق على اليهود الذين استغلت الصهيونية شتاتهم باسم ” وطن قومي لليهود” ليكونوا رهينة بيد الصهيونية للحفاظ على مشروع استعماري ، أسسته الصهيونية في المنطقة العربية ليبقى حال العرب كما هو عليه اليوم، ديكتاتوريات تتحكم برقاب شعوبها ويستنزفون ثرواتنا
الجميع يعلم خطورة اللوبي المتطرف الفاشي المجرم بالكيان الصهيوني ، ونعلم مخططاته المستقبليه بأحتلال الجغرافيا الاردنيه ، لكان بالمقابل اذا كان الخيار الاسلم ان لا نراهن علي القوات الامريكيه ونراهن على خيار المقاومه الذي سيقودنا حتما الى المواجهه مع الكيان المحتل وهذه رغبة كل اردني ، برأيك عندما نتوجه بصدورنا الى الغرب من سيحمي ظهورنا من عدوا ينتظر اللحظه المناسبه لاسقاط العاصمه الخامسه وهي عمان ويظمها الى بقية بلاد الشام التي هي فعليا الان تحت الاحتلال الفارسي ، الاردن يا سيدي بين فكي كماشه وبين خيارين احلاهما مر فالصهيونية بالغرب متربصه والصفوية بالشرق متربصه ايضا