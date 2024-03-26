سياسة | عربي | الأردن

الأردن.. وقفة في عمان تطالب بإغلاق سفارة إسرائيل- (صور)

26 - مارس - 2024

حجم الخط
3

عمان: شارك آلاف الأردنيين، مساء الاثنين، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن آلاف الأردنيين شاركوا في وقفة أقيمت بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وشهدت الفعالية هتافات ضد إسرائيل وتدافعا بين مشاركين وقوات الأمن الذين حاولوا تجاوز مكان إقامة الفعالية إلى نقطة متقدمة من مكان سفارة إسرائيل.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2024 الساعة 10:33 ص

    كان يجب أن يتم إغلاق كل سفارات عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الغربية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

    رد
  2. يقول سامي:
    مارس 26, 2024 الساعة 3:14 م

    وقفة كم انتم ظالمون هي مظاهرة مظاهرهطة عظيمة لأقتحام السفارة والغاء معاهدة الذل والعار

    رد
  3. يقول ابو عمر. اسبانيا:
    مارس 27, 2024 الساعة 8:20 ص

    اذهبوا إلى السفارة الأمريكية.
    اسرائيل ستوقف الإبادة فقط في حال توقف تدفق الأسلحة الأمريكية المجانية. امريكا شريكة في الإبادة و التطهير العرقي

    رد

أخبار ذات صلة

“أوقفوا هولوكوست غزة”.. مسيرة لمئات الأردنيين بعمان دعما للمقاومة
28 - يونيو - 2024
وزير الخارجية الأردني: لن “ننظف وراء نتنياهو” ولن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلا عن الاحتلال- (تدوينة)
26 - يونيو - 2024
الجيش الأردني: مقتل مهرب خلال إحباط عملية تسلل من سوريا 
26 - يونيو - 2024
تفكيك المزيد من “المتفجرات”.. والأمن للأردنيين “لا تصوروا المواقع” واتهام 29 شخصا بملف “وفيات الحجاج”
25 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية