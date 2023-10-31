الأردن ومقولة «غاز العدو احتلال»

ما يحصل هو المحظور تماما والذي كان الكثير من الخبراء وحتى السياسيين وأصحاب الخبرة المباشرة في الملف يحذرون منه عندما يتعلق الأمر بمقولة «غاز العدو احتلال».

يقف أحد المسؤولين البارزين في جلسة مغلقة ليتحدث عن سيناريوهات التعامل مع احتمالات انقطاع الغاز الإسرائيلي ثم تنشر الوكالات الأجنبية خبرا صغيرا عن قرار إسرائيل بوقف ضخ الغاز إلى مصر والأردن.

يتحدث المسؤول عن كميات مخزنة للغاز صالحة لمدة شهرين. وبالتالي لن يتعرض ملف الطاقة في الأردن إذا ما انقطع الغاز الإسرائيلي لأي سبب أزمة كبيرة لكن بعد شهرين قد تحصل الحكومة الأردنية على فرصة إذا ما استمر انقطاع الغاز لشراء كميات غاز تصلح لإدارة ملف الكهرباء والطاقة في البلاد من السوق الدولية.

هذا حصريا ما حذر منه المعنيون عشرات المرات عند توقيع اتفاقية الغاز الإسرائيلي، فهذا الغاز يمكن أن ينقطع بسبب عمليات عسكرية مباشرة جراء الصدام مع الجيش الإسرائيلي الإرهابي وفصائل المقاومة الفلسطينية أو بسبب ضغوط داخل كارتيل الاحتلال..

بكل حال وضعت الحكومة الأردنية خطتها التي تقول بوضوح ما حذرنا منه مفاوض ثقيل الوزن مثل الدكتور دريد المحاسنة وهو أن صنبور ضخ الغاز الأردني وهي مادة استراتيجية أساسية وفعالة أصلا موجود عند العدو.

وليس شرطا أن ينقطع الغاز الإسرائيلي بقرار إسرائيلي مباشر، ولكن يمكن أن ينقطع جراء احتكاكات وصدامات.

هذه المقاربة هي التي كانت تنطوي على كل التحذيرات في الماضي، وعليه أصبح الغاز الإسرائيلي، سواء استمر ضخه أو انقطع لأي سبب بدأ يتحول إلى عبء على القرار الاقتصادي الوطني ثم إلى عبء بالنتيجة على القرار السياسي الأردني المستقل في مقاربة كان لا بد من الانتباه لها جيدا، عندما تم الضغط على الأردن من جهة الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وهو أمر ينطبق تماما أيضا على البعد المتعلق بالمياه، فصنبور المياه أصلا أو الحنفية كما يقال عنها موجود عند الجار الإسرائيلي.

إزاء جار من هذا الصنف الإجرامي المتوحش يستطيع قصف الأطفال والنساء بلا خجل أو تردد يصبح قطع المياه أو الغاز في أي لحظة خلاف أو تجاذب إجراء هو الأبسط عند خصم لا يحترم المواثيق والاتفاقيات الأهم.

من يمنع الاتصالات والكهرباء والماء والغذاء عن أهلنا في قطاع غزة يستطيع إن تمكن منع الهواء أيضا، ولن يراعي لا مشاعرنا كأردنيين ولا مصالحنا في أي لحظة خلاف أو صدام

من يمنع الاتصالات والكهرباء والماء والغذاء عن أهلنا في قطاع غزة يستطيع إن تمكن منع الهواء أيضا، ولن يراعي لا مشاعرنا كأردنيين ولا مصالحنا في أي لحظة خلاف أو صدام. قال لنا البعض إن قطع عنا المياه نقطع عنه الكهرباء.

ويختبر هؤلاء الذاكرة والذكاء لأن نسبة الكهرباء التي يفترض أن تصدر للمحتل بموجب ما يسمى بالاتفاق الإماراتي لا تزيد عن 2 في المئة من احتياجات الكيان.

وبالتالي الأصلح للمنطق هو القول بأن قصة الرد عليه بقطع الكهرباء إذا قطع المياه ضحك على اللحى، وكذبة أكبر من كذبة الأمريكي التي استعملها تحت عنوان السلام الاقتصادي، عندما أجبرنا على توقيع اتفاقية الغاز بعد رعايته للإرهاب الذي فجر أنبوب الغاز المصري عدة مرات.

ما لا يجيب عليه وزراء الاقتصاد المختصون وهم واثقون بأن إسرائيل لم تقطع الغاز عن الأردن هو السؤال التالي: ماذا لو لم تفعل فيما قطع آخرون الغاز عنا أثناء اشتباك عسكري لإلحاق الضرر بالعدو؟

هل نبدأ عندها بترك الخصم القاتل المجرم وتوجيه اللوم لضحيته أو ضحاياه، سواء في لبنان أو فلسطين المحتلة.

تثبت الوقائع على الأرض بأن الرهان على السلام ومشتقاته النفطية في تسليم مفاتيح منتجات أساسية للعدو كان من بين الأخطاء الاستراتيجية الفادحة جدا، وفي الوقت الذي يحاضر فينا مسؤولون اليوم بفلسفة اتخاذ تدابير اقتصادية تحمي الموقف السياسي للمملكة من مسارات الأحداث، لا يريد هؤلاء القول بأن القيد الأساسي الآن على الموقف والقرار الأردني هو تلك الاتفاقيات في مجال الطاقة والمياه التي سلمت العدو المفاتيح.

نعم صحيح لا تستطيع عمان فجأة وعلى نحو مباغت الاستدراك، لكن اللحظة الوطنية للحفاظ على الذات مستقبلا قد تتطلب قريبا تغيير الرهانات بمعنى أصبح الواقع مفهوما، والمطلوب تصفير العداد والبدء بتدشين استراتيجيات الانسحاب من تلك التبعية الاستراتيجية التي ستقلص من حضور ونفوذ القرار السياسي واستقلالية اتخاذ القرار بشكل ملحوظ، الانسحاب والبحث في البدائل واجب كبير.

واليوم المسألة لم تعد تسعيرا، فالكيان قدم أدلة للأردن قيادة وشعبا على أنه غير منضبط ووحشي وهمجي، ويمكنه التحول إلى لحظة الذئب ضد الجميع عندما يقرر مقاومة ما خدش العملاق.

أي حديث عن البقاء في حضن العلاقة مع إسرائيل في ملفات الطاقة والمياه الاستراتيجية لم يعد يصلح وما يمكن قبوله هو الانصراف نحو استراتيجية البديل والملاذ، ذلك أضعف الإيمان.

مهم الإقرار بارتكاب أخطاء استراتيجية بدلا من الاسترسال في التبرير والانتظار الكسول المضجر غير المفيد.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»