الأردن وهولندا يلقيان مساعدات إنسانية على غزة- (صور)

عمان: أعلن الجيش الأردني الثلاثاء أن الأردن وهولندا ألقتا مساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة حيث يفتقر 2،4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والحاجايات الأساسية بعد أربعة أشهر من الحرب.

وقال بيان صدر عن الجيش “استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء الاثنين إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع سي- 130 على محيط المستشفى الميداني الأردني” في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن المساعدات تشمل “مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام جي بي أس”.

وهي ثامن عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني ولمحاصرين داخل كنيسة في غزة.

وشاركت فرنسا مع الأردن في الخامس من كانون الثاني/ يناير بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

وقالت إسرائيل في السابق إن عمليات الإنزال تتمّ بـ”التنسيق” معها.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل أكثر 1160 شخصاً، وترد إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعت بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27585 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

(أ ف ب)