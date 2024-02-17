الأردن يؤسس خلية اتصال مع العراق وسوريا ولبنان لمواجهة آفة المخدرات- (فيديو)

عمان: أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، السبت، تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان تضم ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الفراية قوله، في تصريحات صحافية خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري والنظام السوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي، السبت في العاصمة عمان، إن “خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية”.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة، وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نسعى إليها.

ويبحث المشاركون في الاجتماع كذلك “تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي”.

(د ب أ)