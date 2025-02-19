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الأردن يبدأ إرسال بيوت جاهزة إلى قطاع غزة

19 - فبراير - 2025

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عمان: أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية بالأردن، الأربعاء، البدء بإرسال بيوت جاهزة إلى قطاع غزة، الذي عانى من حرب إبادة إسرائيلية استمرت أكثر من عام.

وأشارت الهيئة في بيان إلى “بدء إرسال البيوت الجاهزة إلى القطاع، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية”.
وقالت إن “هذه الخطوة النوعية تأتي ضمن سلسلة الجهود الإغاثية التي ينفذها الأردن منذ بداية الأزمة الإنسانية في غزة، بهدف توفير مأوى آمن للعائلات المتضررة من الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية”.
وسبق أن أسس الأردن عدة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة خلال فترة الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع الفلسطيني.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 19, 2025 الساعة 11:39 ص

    بارك الله في الأردن شعبا وحكومة وملكا ✌️🇵🇸😎🌿🤲🌿

    رد

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