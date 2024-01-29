الأردن يتأهل لدور الثمانية في كأس آسيا على حساب العراق بريمونتادا مثيرة

الدوحة: فاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الإثنين على ملعب خليفة الدولي ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى 10 شباط/فبراير المقبل.

أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين في الدقيقتين 68 و76 .

إلا أن “النشامى” انتزعوا بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و97 .

وودع منتخب العراق كأس أمم آسيا من دور الـ16 بينما تأهل نظيره الأردني لدور الثمانية ليواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة الذي تجاوز الإمارات بركلات الترجيح أمس الأحد.

بدأ منتخب العراق اللقاء متفوقا في الاستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه باستثناء تسديدة من الظهير الأيمن علي حسين بجوار القائم في الدقيقة 21 .

أما المنتخب الأردني فقد لجأ مدربه المغربي الحسين عموتة لتنظيم الصفوف الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على المرمى العراقي.

وتألق الحارس العراقي جلال حسن في التصدي لفرصة خطيرة أمام علي علوان بينما سدد محمود المرضي كرة أخرى بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 أضاع المهاجم الأردني علي علوان انفرادا تاما بتسديد الكرة في جسد الحارس العراقي جلال حسن بعدها سدد لاعب الوسط نزار رشدان كرة فوق العارضة.

ووسط الخطورة الأردنية، سدد لاعب الوسط العراقي علي بايش كرة قوية أبعدها الحارس الأردني يزيد أبو ليلى بصعوبة بالغة في الدقيقة 36 وبعدها بثوان رد الحارس العراقي جلال حسن بإبعاد كرة خطيرة أمام موسى التعمري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر الظهير الأيسر العراقي أحمد آل حجاج كرة بالخطأ إلى المهاجم الأردني يزن النعيمات الذي انطلق بسرعة كبيرة من وسط الملعب حتى انفرد بالمرمى وسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وحاول أسود الرافدين إدراك التعادل قبل إطلاق صافرة الشوط الأول بتسديدة علي جاسم التي مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني أشرك خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق الثنائي زيدان إقبال وميرخاس دوسكي لتنشيط الجبهة اليسرى.

ضغط المنتخب العراقي بشراسة كبيرة في أول ربع ساعة، وتألق الحارس الأردني يزيد أبو ليلى في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة أمام ميرخاس دوسكي وإبراهيم بايش وحسين علي.

وترجم العراقيون تفوقهم بركلة ركنية ارتقى لها سعد ناطق برأسه في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 75 انطلق موسى التعمري بهجمة مرتدة مستغلا سرعته ومرر كرة إلى زميله علي علوان الذي لعب كرة عرضية خطيرة أمام المرمى العراقي ولكن التعمري لم يلحق بها.

لكن الرد العراقي كان أقوى حيث لعب ميرخاس دوسكي كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى علي حسين الذي مهدها لنفسه قبل أن يسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

لكن فرحة المهاجم العراقي لم تكتمل حيث نال بطاقة صفراء ثانية ليطرده الحكم من الملعب بسبب الإساءة للمنافس في الاحتفال ليكمل منتخب العراق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة .77

حاول منتخب الأردن استغلال النقص العددي وكافح لإدراك التعادل حيث لعب إحسان حداد كرة عرضية قابلها محمود المرضي برأسية بجوار القائم في الدقيقة 84 وبعدها أمسك الحارس العراقي جلال حسن برأسية ضعيفة من عبد الله نصيب.

ضغط منتخب الأردن بقوة في الدقائق الأخيرة لكن جلال حسن والدفاع العراقي كان يقظا في التعامل مع محاولات قريبة للمدافع الأردني يزن العرب.

واحتسب الحكم سبع دقائق وقت ضائع أضاع خلالها موسى التعمري أخطر الفرص بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس العراقي جلال حسن بصعوبة بالغة.

واستمرت الإثارة بنجاح منتخب الأردن في تسجيل هدف التعادل عندما سدد موسى التعمري كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس العراقي جلال حسن قبل أن يكملها يزن العرب في الشباك مسجلا هدف التعادل.

ووسط ارتباك صفوف منتخب العراق، فاجأ لاعب الوسط الأردني نزار رشدان الجميع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثالث ليشعل الأجواء في المدرجات.

وفي الدقيقة 101 كاد المدافع العراقي ريبين سولاقا أن يسجل هدف التعادل لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة قبل أن ينتهي اللقاء بتأهل مثير لمنتخب الأردن.

(د ب أ)