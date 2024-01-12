دبي: نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله اليوم الجمعة إن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر “وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي”.

وأضاف الصفدي: “إسرائيل تدفع المنطقة برمتها لمزيد من الصراع والتوتر والحروب”.

واعتبر أن “المجتمع الدولي أمام مفترق إنساني، أخلاقي، قانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان والغطرسة الإسرائيلية ويحمي الأبرياء ويحمي صدقيته وأمن المنطقة، وإما أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء التطرف والكراهية والعنصرية في حكومته بجر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين”.

الصفدي: إسرائيل تنفذ الأجندة العنصرية المتطرفة لوزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ينادون علناً بارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وينكرون حقه في الحياة على ترابه الوطني#بترا #الأردن #عاجل pic.twitter.com/rlaQpqgb5T — Jordan News Agency (@Petranews) January 12, 2024

الصفدي لبترا: المجتمع الدولي أمام مفترق إنساني، أخلاقي،قانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان والغطرسة الإسرائيلية ويحمي الأبرياء ويحمي صدقيته وأمن المنطقة، وإما أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء التطرف والكراهية والعنصرية في حكومته بجر المنطقة إلى أتون حرب… — Jordan News Agency (@Petranews) January 12, 2024

(وكالات)