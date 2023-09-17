الأردن يتابع مصير عائلة من رعاياه انهار منزلها في درنة الليبية- (تغريدة)

“القدس العربي”: أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أنها تتابع “مصير عائلة أردنية تقيم في مدينة درنة شرقي ليبيا، تبلغت، السبت، بانهيار منزلها وانقطاع التواصل معها منذ وقوع الفيضانات”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سنان المجالي، في بيان نشره على منصة “إكس” تويتر سابقا، إن “وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت، مساء السبت، اتصالا من أحد الأردنيين المقيمين في ليبيا، يفيد بتعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في درنة للانهيار، جراء الفيضانات الأخيرة.

وأضاف المجالي “تواصلت الوزارة مع أحد أقارب العائلة المكونة من ستة أفراد، حيث أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات”.

وأشار إلى أن “الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات والسفارة الأردنية في تونس تتابعان مع السلطات المختصة في ليبيا لمعرفة مصير العائلة”.

ويذكر أن إعصار “دانيال” اجتاح في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، وخلف دمارا كبيرا، و11 ألفا و300 قتيل و10 آلاف و100 مفقود في درنة وحدها، بالإضافة إلى 170 قتيلا في أماكن أخرى، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفق أرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء السبت.