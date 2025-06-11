الأردن يجلي 16 طفلا من مرضى غزة ضمن الدفعة الرابعة- (صور)

عمان: وصل إلى الأردن، الأربعاء، 16 طفلا فلسطينيا من مرضى قطاع غزة، ضمن الدفعة الرابعة لحملة علاج ألفي طفل أعلن عنها ملك البلاد عبد الله الثاني في فبراير/ شباط الماضي.

وقال الجيش الأردني، في بيان، إنه نفذ، اليوم، عملية إجلاء طبي شملت 16 طفلا من غزة، بينهم 10 أطفال من مرضى السرطان.

وأضاف أن عملية الإجلاء شملت 48 مرافقا من ذوي هؤلاء الأطفال، وأنها تأتي ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”.

وأوضح البيان، أنه “تم نقل 12 طفلا من هؤلاء الأطفال برا، فيما نُقل 4 أطفال جوا”.

ولفت إلى أنه “سيتم لاحقا نقل طفل إلى السعودية وطفل إلى الإمارات لتلقي العلاج، في خطوة تعكس استجابة الدولتين الشقيقتين للمبادرة”، دون أن يوضح ما إذا كان الطفلان من ضمن الـ16 طفلا أم غيرهم.

وأشار إلى أنه “تم استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية”.

ووفق البيان، وصل عدد الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى الأردن منذ انطلاق المبادرة 57 طفلا، إلى جانب 113 من ذويهم، نقلوا برا وجوا لتلقي العلاج.

القوات المسلحة: إجلاء 16 طفلا من قطاع #غزة بينهم 10 أطفال من مرضى السرطان، للعلاج في المستشفيات الأردنية، برفقة 48 مرافقاً من ذويهم، وذلك ضمن دفعة جديدة من مبادرة "الممر الطبي الأردني". #بترا #الأردن pic.twitter.com/fbvCoeS9zj — Jordan News Agency (@Petranews) June 11, 2025

وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير/ شباط الماضي، قال الملك عبد الله إن الأردن “سيستقبل 2000 طفل من المرضى من غزة”، وهو ما اعتبره ترامب “خطوة جيدة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

ومنذ ذلك الوقت، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)