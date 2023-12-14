الأردن يجلي 92 مواطنا من غزة ليرتفع العدد إلى 525- (تدوينة)

عمان: أعلن الأردن، الخميس، إجلاء 92 مواطناً من قطاع غزة، ليرفع عدد من تم إجلاؤهم إلى 525 من أصل 1010 مدرجين على سجلات وزارة الخارجية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية، نشرته على منصة (إكس) أن “الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تعمل اليوم على تأمين إجلاء 92 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن”.

وأضافت بأن “فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح يعمل على إتمام عملية إجلائهم اليوم، واستقبالهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مساعدة ورعاية طبية، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن “عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1010 تم إجلاء 525 منهم”.

استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في قطاع #غزة، أعلن الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير د.سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تعمل اليوم على تأمين إجلاء ٩٢ مواطناً… pic.twitter.com/eLcA0n7HSJ — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 14, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)