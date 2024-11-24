الأردن.. مقتل شخص وتوقيف 7 آخرين في 3 محاولات تسلل من سوريا

صورة من الأرشيف لمركبات عسكرية أردنية على الحدود مع سوريا في 7 يوليو 2018

عمّان: أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل شخص والقبض على 7 آخرين في ثلاث محاولات تسلل منفصلة من سوريا إلى أراضي المملكة.

وذكر الجيش في بيان أن “المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الأحد، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص قادم من الأراضي السورية”.

وأوضح أنه جرى “تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة”.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الأردني إن “المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت خلال الـ24 ساعة الماضية محاولتي تسلل بإحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها”.

وأضاف: “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين وإلقاء القبض على 6 أشخاص تم تحويلهم إلى الجهات المختصة”.

وأكد الجيش أنه “سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني”.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب من جارته الشمالية سوريا، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها.

واختلفت العمليات في أساليب التنفيذ والمواد المهربة، حيث استخدمت المسيرات في عدد منها، وتنوعت الأحمال بين المخدرات والأسلحة والمواد المتفجرة.

(الأناضول)