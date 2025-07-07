سياسة | عربي | الأردن

الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بعد

منذ 51 دقيقة

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عمان: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة عن بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر قوله إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه بدائية يتم التحكم بها عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

(د ب أ)

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