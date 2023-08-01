الأردن يحدد شروط دخول البلاد للسوريين المقيمين في الخارج- (تدوينة)

“القدس العربي”: نشرت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الثلاثاء شروط وآلية دخول السوريين المقيمين خارج سوريا إلى الأردن، والوثائق المطلوبة للتقدم بالطلب.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على “الفيسبوك”، إن على المواطن السوري المقيم في إحدى الدول الأوروبية التقدم بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية مرفق به الوثائق التالية: صورة عن جواز السفر السوري وصورة عن إقامته في البلد الأوروبي، وتعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني.

كما حددت وزارة الداخلية الأردنية طريقة مختلفة للتقدم بدخول الأردن لحاملي وثيقة السفر الأوروبية، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو استراليا.

وأوضحت أنه يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة السفر الأجنبية بطلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. ويشترط على متقدم الطلب تقديم مجموعة من الوثائق تتضمن صورة عن وثيقة السفر الأجنبية، وصورة عن جواز السفر السوري (إن وجد).

بالإضافة إلى تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني، على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقه السفر الأوروبية.

وأكدت الوزارة أن الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكندا، وأستراليا، واليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لا يحتاجون لموافقة مسبقة لدخول البلاد إلا إذا كان المعني لاجئًا سابقًا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى.

وفي حال كان لاجئًا سابقًا في الأردن، فإنه يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية الأردنية، مرفقا بالوثائق التالية: صورة عن جواز السفر السوري وصورة عن بطاقة الإقامة في البلدان المذكورة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في جواز السفر.

وتتراوح المدة الزمنية لإنجاز هذا النوع من الطلبات بين سبعة إلى عشرة أيام عمل، تستثنى منها أيام العطلة، بحسب الداخلية الأردنية، ويشترط في جميع الحالات أن يمتلك المسافر عن سفره تذكرة ذهاب وإياب.