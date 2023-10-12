الأردن يحذر من تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر

عمان: حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، من تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الصفدي مع عدد من نظرائه ومسؤولين دوليين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي إن “أهل غزة أطفالا وشيوخا ونساء يستحقون من المجتمع الدولي كله تحركا فوريا لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم .. في الوقت الذي تتعمق فيه معاناتهم نتيجة التصعيد الخطير منذ بداية الأسبوع والحرب المستعرة على غزة”.

وذكر أن “السماح الفوري بإيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته”.

وحذر الوزير الأردني من “أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار”، وفق البيان ذاته.

ولفت إلى أن “كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعيا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، في اجتماع وزراء الخارجية الطارئ أمس (الأربعاء)”.

عمّان، ١٢ تشرين الأول، ٢٠٢٣- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن أهل غزة أطفالاً وشيوخاً ونساءاً يستحقون من المجتمع الدولي كله تحركاً فورياً لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم الغذائية والدوائية والإنسانية، في الوقت الذي تتعمق فيه معاناتهم نتيجة… pic.twitter.com/aRPGLhPYLW — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 12, 2023

والأربعاء، دعا اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، بالقاهرة، إلى “رفع الحصار عن قطاع غزة“، محذرا من “أي محاولات لتهجير الفلسطينيين”.

وشملت اتصالات الصفدي الهاتفية نظراءه التركي هاكان فيدان، والكندية ميلاني جولي، والنرويجية أنيكن هويتفلدت، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وفق المصدر ذاته.

كما أجرى الصفدي مشاورات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزراء خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، والمغرب ناصر بوريطة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى“، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)