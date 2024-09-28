الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية “التبعات لكارثية لعدوانها” على لبنان- (تدوينة)

عمان: حمّل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت إسرائيل مسؤولية “التبعات الكارثية لعدوانها” على لبنان، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية أبرزها ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله.

وكتب الصفدي على منصة أكس “نحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيا من دون أي رادع قانوني أو إنساني”.

وأضاف “في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية. ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته وقصفها عاصمته وقتلها مواطنيه وتهديدها أمنه واستقراره”.

وتابع الصفدي “نتضامن مع لبنان، ومع شعبه الشقيق وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه، ونؤكد وقوفنا معه ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه”.

نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيا من دون أي رادع قانوني أو إنساني، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية. ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته وقصفها عاصمته وقتلها مواطنيه وتهديدها أمنه… — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) September 28, 2024

حوّلت إسرائيل خلال الأيام الماضية مركز الثقل العسكري من غزة إلى لبنان مستهدفة قادة وعناصر حزب الله، قائلة إن هدفها هو إعادة سكان المناطق الحدودية الشمالية إلى ديارهم بعدما نزح أكثر من 60 ألفا منهم منذ نحو عام هربا من القصف عبر الحدود.

وأدى تصاعد العمليات العسكرية إلى زيادة المخاطر الأمنية في وسط إسرائيل مع إعلان حزب الله الأربعاء إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مقر جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) قرب تل أبيب.

وأكد حزب الله في بيان السبت استشهاد أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في اليوم السابق.

(وكالات)