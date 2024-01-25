الأردن يخسر بهدف أمام البحرين ويتجنب مواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

تجنب المنتخب الأردني مواجهة نظيره الياباني في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، بعد خسارته اليوم الخميس، أمام البحرين بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأحرز عبد الله هلال، هدف الفوز للبحرينيين عند الدقيقة 34، بعد انفراده بالحارس الأردني يزيد أبو ليلى.

بهذا احتل “النشامى” المركز الثالث في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط ليتجنبوا مواجهة اليابان القوية في الدور القادم، حيث بدا من مجريات اللقاء على استاد خليفة الدولي، أن المنتخب الأردني يريد الابتعاد عن هذا السيناريو.

وسيكون المنافس القادم للأردن في دور الـ16، إما العراق الذي اعتلى قمة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) أو المضيفة قطر، التي تصدر منتخبها مجموعته الأولى بتسع نقاط أيضا.

أما منتخب البحرين، وبعد فوزه اليوم، فقد صعد إلى صدارة المجموعة الخامسة، وفي حوزته 6 نقاط، ليلاقي “الساموراي” الياباني في ثمن النهائي.

وشهدت هذه المجموعة أيضا، لقاء مثيرا بين كوريا الجنوبية وماليزيا انتهى بالتعادل 3-3.

وسيقابل الشمشون الكوري الذي حل ثانيا في مجموعته بخمس نقاط، صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة، التي تضم السعودية، تايلند، عمان، وقرغيزستان.

وتلعب السعودية أمام تايلند، وعمان ضد قرغيزستان، اليوم عند الساعة 18:00 مساء بتوقيت الدوحة.

بدوره، ودّع المنتخب الماليزي، منافسات المسابقة الآسيوية بنقطة وحيدة، متذيلا مجموعته الخامسة.