الأردن يخصص 5 ملايين دولار لدعم الفلسطينيين

عمان: قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تخصيص 5 ملايين دولار لصالح موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ولدعم القطاع الطبي في غزة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، بحسب رئاسة الوزراء عبر منصة “إكس”.

وقال الخصاونة، إن “مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، اتخذ قرارا بتخصيص 3 ملايين دينار (4.2 مليون دولار) دعما لموازنة الأونروا، ونصف مليون دينار (704 آلاف دولار)، كمعدات طبية وأدوية لقطاع غزة”.

وشدد على أن “الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنه يشكل صمتا على عدوان يجرد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتا على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي”.

الخصاونة، دعا المجتمع الدولي إلى “إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، مثلما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية هم ضحايا، مهما كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم”.

وعبَّر عن رفض بلاده “بشكل قاطع” أي إجراءات أو خطوات تقود إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، معتبرا ذلك “خطا أحمر سيدفع المنطقة برمتها إلى صراع أعمق وأوسع”.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تتواصل مواجهة بين الجيش الإسرائيلي و”حماس”.

وحتى الأحد، استشهد 2329 فلسطينيا في غارات إسرائيلية، بينهم نحو 700 طفل، وأصابت 9042 آخرين في غزة، فيما قتلت “حماس” أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(الأناضول)