الأردن يخفض سعر 391 صنفًا دوائيًا

عمان: خفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي سعر 391 صنفًا دوائيًا من الأدوية الأكثر استخداما بنسبة متفاوتة تراوحت ما بين 2% إلى 47%.

ونقلت قناة “المملكة” الأحد عن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات قوله إن المواطن سيلمس تخفيض الأسعار في الأدوية خلال الفترة الحالية وخلال الأشهر القادمة عند استيراد هذه الأدوية.

وأوضح مهيدات أن الأدوية التي طالها التخفيض هي عدة أصناف من أدوية الضغط، والسكري، وأدوية القلب، والمضادات الحيوية، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز العصبي، وأدوية العظام والعضلات، وغيرها من الأدوية شائعة الاستخدام بين فئات المجتمع الأردني.

وبين أنه تم تخفيض سعر 60 صنفًا دوائيًا متنوعا للسكري 25 صنفا منها أصيل و35 صنفا جنيس، و67 صنفا للضغط وأمراض القلب 21 صنفا منها أصيل و46 صنفا جنيس، و89 صنفا من المضادات الحيوية 23 صنفا منها أصيل و66 صنفا جنيس، و41 صنفا من أدوية أمراض الجهاز التنفسي 12 صنفا منها أصيل و29 صنفا جنيس، و108 صنوف من أدوية الجهاز العصبي 40 صنفا منها أصيل و68 صنفا جنيس، فيما تم تخفيض سعر 26 صنفا من أدوية العظام والعضلات 12 صنفا منها أصيل و14 صنفا جنيس.

ولفت مهيدات إلى أن برنامج تخفيض أسعار الأدوية هو إحدى أهم أولويات المؤسسة وهو برنامج عمل مستمر قائم على خطة عمل خاصة بالمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر، منوها إلى أن المؤسسة تسعى إلى تخفيض أسعار مجموعات علاجية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

(د ب أ)