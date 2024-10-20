الأردن يدعو إلى وقف “جرائم الحرب” الإسرائيلية في غزة- (تدوينة)

عمان: دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف “جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع غزة “يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة”، مشددة على ضرورة “محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وأدانت الوزارة “قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز الإيواء والمستشفيات وخصوصا شمال القطاع”.

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة “رفض المملكة المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، في ظل عجز دولي عن وقف العدوان والمعاناة الإنسانية التي يسببها، وجراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها وتنهي إفلاتهم من العقاب”.

وشدد القضاة على “ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، وضرورة إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، و ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز الإيواء والمستشفيات وخصوصاً… pic.twitter.com/3Z5Fy2TPOJ — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 20, 2024

(د ب أ)