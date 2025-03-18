الأردن يدعو المجتمع الدولي للجم “التوحش” الإسرائيلي عن غزة

عمان: دعا رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، المجتمع الدولي إلى وقف “التوحش” الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرا بأن ما تقوم به ضد الفلسطينيين “حرب على الإنسانية”.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.

وقال حسان: “إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية”.

وبين أن “المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، ويتمثل اليوم في التجويع لغايات التهجير وطرد الشعب الثابت على أرضه”.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهدف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا” إلى المستشفيات، “نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف عدوان اليوم إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمرين.

وكثفت إسرائيل حرب الإبادة تحت وطأة وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)