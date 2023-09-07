الأردن يدين افتتاح بابوا غينيا سفارة لها في القدس

عمان: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي قوله، في بيان اليوم، إن “فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وشدد على أن “أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني”، مبينا أن “تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

والثلاثاء، افتتحت بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس معتمدة لدى إسرائيل، لتصبح الدولة الخامسة التي تقدم على هذه الخطوة، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوسوفو وهندوراس.

وجرى افتتاح السفارة بالقدس بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، بجانب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب، ‏ووفد من كبار وزرائه، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية لأول مرة بين بابوا غينيا الجديدة وإسرائيل في 1978، بعد نحو 3 سنوات من حصول الأولى على استقلالها عن أستراليا.

(وكالات)