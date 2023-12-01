الأردن يدين الحرب “العبثية” على غزة ويطالب بردع إسرائيل 

عمان: أدان الأردن، الجمعة، استئناف الحرب “العدوانية العبثية” على قطاع غزة، مطالبا بموقف دولي “رادع” لإسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب استئناف إسرائيل حربها على غزة، صباح الجمعة، بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.
وذكر البيان أن وزارة الخارجية “أدانت استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة”.
وأكد “رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة”.
وشددت الخارجية الأردنية على “ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة”.
كما أكدت أن “استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار”.
وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
(الأناضول)
أنا قررت ألا أعلق مجددا على الأحداث لأنني أؤمن بحد السيف كما تؤمن به المقاومة و البيانات والكلام المندد والبكاء على حائط المؤسسات الدولية ليس له مكان في عقيدتي ، لكنني سأعود للكتابة للرد على وزارة الخارجية الأردنية التي اختزلت كلها في وزير خارجيتها الذي استعمل كل مصطلحات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية للتنديد بجرائم الإبادة التي يقوم به جيش الكيان الصهيوني اللعين في غزة ، لكن الأردن لم يتجرأ بطرد سفير البهائم الآدمية من أرضه ووقف التعامل وإلغاء اتفاقية وادي عربة وغلق بره وأجوائه عن قطعان الإرهابيين الصهاينة ، فإذا كان النظام الأردني يؤمن حقا بأن الكيان الصيهوني يخوض حربا إجرامية عبثية على غزة فأضعف الإيمان هو قطع علاقاته معه والسلام والكف عن الصراخ .. الرجاء !
بدلا من التوسل لإنهاء الحرب يجب على نشامى جيش الأردن الدفاع عن الجار ذي القربى بإرسال طائراته المقاتلة لدك لقواعد الجوية الاسراءيلية وستحسب له وتبيض صفحته.
اتركوا التوسل للمدنيين المستضعفين العزل الذين لا حول لهم. اما انتم كجيش مسلح انشىء للدفاع عن هذه الأمة فمهمتكم الذود عن الديار والعباد. هكذا تكون مواقف العز والرجولة الحقة ولن يخذلكم الله، فقط تخلصوا من الرهبة وارسلوا طائراتكم وسثغيرون وجه المنطق وتبيضوا صفحتكم إلى الأبد.
يخاف من عصابة البيت الأبيض الأمريكي التي قيدت الأردن بسلاسل اتفاقية وادي عربة وما أدراك ما عربة🕋 🇵🇸🤕✌️🔥🔥🔥
إذن افتحوا الحدود 🇵🇸🤕✌️🔥🔥🔥
و الله مللنا من كثرة الكلام دون جدوى…على الاقل قوموا بالغاء اتفاقية العار ”واد عربة”….