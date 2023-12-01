الأردن يدين الحرب “العبثية” على غزة ويطالب بردع إسرائيل 

عمان: أدان الأردن، الجمعة، استئناف الحرب “العدوانية العبثية” على قطاع غزة، مطالبا بموقف دولي “رادع” لإسرائيل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب استئناف إسرائيل حربها على غزة، صباح الجمعة، بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية “أدانت استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة”.

وأكد “رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة”.

وشددت الخارجية الأردنية على “ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة”.

كما أكدت أن “استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار”.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

(الأناضول)