مصر والأردن تدينان العدوان الإسرائيلي على جنين

عمان: أدان الأردن، اليوم الإثنين، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية وآخره العدوان على مدينة جنين، محذرا من استمرار دوامة العنف.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان أصدرته اليوم وأوردته قناة “المملكة” على موقعها الإلكتروني، المجتمعَ الدولي للتحرك الفوري لـ”وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على “ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وأكد “ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري”، محذراً من “عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف”.

وأكد المجالي “موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة”، مشددا على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.

إلى ذلك، قال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم إن القاهرة تدين “بأشد العبارات” الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وتدعو لوضع حد لتلك الانتهاكات”.

وجاء في البيان: “تؤكد مصر رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وحذر البيان من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر “وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة”.

وطالبت مصر في البيان الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بالتدخل “لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذى تزداد معاناته يوما بعد يوم”.

وحذر مسؤول فلسطيني من أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على جنين “ستجر المنطقة إلى دوامة من العنف”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن “العدوان المتواصل على شعبنا سيجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار”.

وبحسب بيان صدر عن الشيخ فإنه بحث مع الصفدي “تطور الأوضاع في جنين، والجهد المشترك على الصعيدين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها”.

(وكالات)