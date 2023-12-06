الأردن يدين سماح إسرائيل بتنظيم مسيرة “متطرفين” بالقدس- (بيان)

عمان: أدان الأردن، الأربعاء، سماح الشرطة الإسرائيلية بتنظيم مسيرة “متطرفين”، غدا الخميس، تمر من أحياء البلدة القديمة في القدس، وأكد أنه “لا سيادة لتل أبيب عليها”، باعتبارها “أرضا فلسطينية محتلة”.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، بعدما سمحت الشرطة الإسرائيلية، لناشطين يهود من اليمين المتطرف، بتنظيم مسيرة إلى المسجد الأقصى غدا الخميس، للمطالبة بإنهاء سيطرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وذكر البيان أن “دعوات المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس (تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية) وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة”.

وحذر البيان من “استمرار مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية وغير القانونية، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

وأكد أنه “لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة”.

وحمّلت الوزارة الأردنية إسرائيل “كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة”.

وطالبت الخارجية الأردنية “المجتمع الدولي، بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة للمتطرفين التي ستمر عبر أحياء البلدة القديمة للقدس ومروراً بالحي الإسلامي، ودعوات هؤلاء المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف #القدس وشؤون #المسجد_الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم… pic.twitter.com/NiTCjACAv4 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 6, 2023

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوما استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وعليه، أطلق الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)