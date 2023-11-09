سياسة | عربي | الأردن

الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية لإغاثة غزة

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
0

عمان: أعلن الأردن، الخميس، إرسال طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على أن يتم إدخال حمولتها عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع مصر.

وأضافت الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان، أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والطائرة تحمل على متنها نحو 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، بحسب البيان.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

وتابعت الهيئة الأردنية: “ستصل حمولة الطائرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار إلى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأردني الأسبق: العرب يعتبرون أمريكا متواطئة في حرب إسرائيل على غزة
منذ 15 ساعة
الأردن: “الحلول العسكرية والأمنية” لن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ 19 ساعة
احتجاجات الأردنيين تطرق “بوابة مصر” ومبادرات “عشائرية وقروية” بالجملة تتضامن مع حماس بعد “مضايقة” المظاهرات
7 - نوفمبر - 2023
ملك الأردن يرفض محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
7 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية