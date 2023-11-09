الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية لإغاثة غزة

عمان: أعلن الأردن، الخميس، إرسال طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على أن يتم إدخال حمولتها عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع مصر.

وأضافت الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان، أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والطائرة تحمل على متنها نحو 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، بحسب البيان.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

وتابعت الهيئة الأردنية: “ستصل حمولة الطائرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار إلى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية”.

(الأناضول)