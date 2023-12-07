الأردن يرسل 17 طائرة مساعدات إلى غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية

عمان: أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، أن مجموع طائرات المساعدات التي أرسلها الأردن إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 17، وتنوعت حمولاتها بين المواد الطبية والغذائية والإغاثية.
جاء ذلك وفق بيان للهيئة، قالت فيه: “أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة لأهلنا في غزة 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)”.
وأضافت: “حملت الطائرات المساعدات الإنسانية المختلفة من المواد الطبية والأدوية وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال”.
وأردفت: “تم تسليم المساعدات الإغاثية والطبية والملابس للهلال الأحمر المصري لإدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسمية العاملة في غزة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين”.
ولفتت إلى أن “عملية الإرسال بالطائرات رافقتها قوافل برية محملة بـ286 طناً من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الاغاثية والملابس”.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأردني، فجر الخميس، تنفيذ إنزال جوي رابع لمواد طبية وعلاجية، كانت هذه المرة لمستشفاه الثاني بقطاع غزة في منطقة خان يونس، وفق بيان على موقعه الرسمي.
وسبق أن أجرى الجيش الأردني ثلاثة إنزالات لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة، الأول في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، والثاني بعده بستة أيام، والثالث كان الخميس الماضي.
(الأناضول)