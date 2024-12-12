سياسة | عربي | الأردن

الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

12 - ديسمبر - 2024

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العقبة (الأردن): يستضيف الأردن، بعد غد السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبدعوة من الأردن، يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعا في العقبة، يحضره أيضا وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا، والولايات المتحدة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا جير بيرسون.

وستبحث الاجتماعات، سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها، وحقوق جميع مواطنيها.

(د ب أ)

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  1. يقول أبو العبد النابلسي:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 11:18 م

    وأين غزة العزة يا زبانية العصر ، سنة كاملة وغزة تدك وتدمر ويقتل أهلها بدم بارد ، وشاحنات البندورة الأردنية تغزو أسواق دولة الكيان الصهيوني. في أي زمن نعيش أهل دمشق أدرى بشعابها.

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  2. يقول علي او عمو _ كاتب من المغرب.:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 11:23 م

    أصبحت سوريا بعد الإطاحة بالأسد دولةً ديمقراطيّة و تسير اليوم بِخُطىً حثيثةٍ نحو إرساء الهياكل الديمقراطيّة الحقيقيّة، من خلال تنصيب حكومة مؤقّتة لِحين تجديد دستورها و الاستفتاء عليه و القيام بانتخابات نزيهة و شفّافة لاختيار رئيس للبلاد و برلمان و حكومة دائمة..
    فما الجدوى من اجتماع هذه الدول العربيّة و ما شأنها بسوريا؟؟؟ على هذه الدول أن تبني ديمقراطية حقيقيّة في بلدانها تُشارك شعوبها في إنشائها، و القطع مع الحكم الفرديّ المُتجاوَز، و حينئذٍ يمكنها عقد اجتماعاتها للنظر في الشأن السوريّ و غيره.. سوريا تحتاج إلى الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطيّة و لا حاجةَ لها بدول لم تعرف للديمقراطية معنىً….

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    1. يقول منصور هلالي:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 7:34 ص

      مايسمى ديموقراطيه قميص مفصل الافرنج
      وبلاد الشرق العرب والعجمي لها قميص يتناسب مع دينها وثقافتها
      لدينا شوري وعدل
      نعود اليه وحي من السماء هو الفلاح والنجاح في الدارين
      دنيا وآخره
      وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واله

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