الأردن يستعيد مواطنين احتجزتهما إسرائيل إثر “عملية الكرامة”

عمان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر الإثنين، استعادة مواطنين احتجزتهما تل أبيب إثر عملية معبر الكرامة، التي أدت إلى مقتل 3 عسكريين إسرائيليين، في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشارت، في بيان، إلى “إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري”.

وأكدت على أن “الوزارة قامت، ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن”.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري. وأكد الناطق الرسمي باسم… pic.twitter.com/mWZ1XMcrSF — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 22, 2024



ولفتت إلى أنهما “قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية، وأنهما بصحة جيدة، ويتجهان الآن إلى ذويهما”.

وفي 8 سبتمبر الجاري، قُتل 3 إسرائيليين إثر إطلاق نار في معبر اللنبي (جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية)، إضافة إلى منفذ العملية الأردني ماهر الجازي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، في تحقيق أولي عقب العملية، أن العملية “عمل فردي”.

وإثر ذلك، أُغلق المعبر الحدودي بين الجانبين بالاتجاهين، قبل إعلان عودته أمام حركة السفر دون الشحن قبل أسبوع.

وتربط الأردن بإسرائيل ثلاثة معابر حدودية، هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (اللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).

(الأناضول)