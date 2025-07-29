الأردن يسيّر قافلة مساعدات تضم 65 شاحنة إلى غزة

عمان: أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، تسيير قافلة مساعدات جديدة مكونة من 65 شاحنة إلى قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان أوردته قناة “المملكة”، إن القافلة الأردنية المتوجهة إلى غزة تحمل أطرافا صناعية.

ووفق القناة، تأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار.

وكان الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي، قال أمس الاثنين، إن قوافل المساعدات الخيرية البرية وعمليات الإنزال الجوي مستمرة لتأمين الإغاثة إلى غزة بكل الطرق الممكنة.

وأضاف لـ”المملكة”، أن الأردن أرسل خلال الأسبوعين الأخيرين 282 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، دخل منها حتى اليوم 220 شاحنة إلى داخل القطاع.

(د ب أ)