الأردن يصنع التاريخ ويبلغ نصف نهائي كأس آسيا من بوابة طاجيكستان- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تأهل المنتخب الأردني، لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزه المستحق في ربع النهائي على منتخب طاجيكستان بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وخطف المدافع عبد الله نصيب هدف الفوز للنشامى من كرة رأسية في الدقيقة 66، ليواصل المنتخب الأردني مغامرته السعيدة في النهائيات الآسيوية 2023.

وشهد الشوط الأول من اللقاء ضغطا أردنيا كبيرا على مرمى المنافس الطاجيكي الذي وقفه مدافعوه بثبات أمام هجمات موسى التعمري، ويزن النعيمات، ومحمود مرضي. لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

في الشوط الثاني، واصل الأردنيون ضغطهم، وحصلوا على هدف الانتصار والعبور إلى المربع الذهبي.

وضرب منتخب الأردن موعدا في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن المباراة تابعها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة من المدرجات.