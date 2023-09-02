الأردن يطلق المسابقة الأولى من نوعها بمجالات الأمن السيبراني والتشفير

عمان: أطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي”، السبت، المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير.

ووفق ما نشرته قناة “المملكة” على موقعها الإلكتروني السبت، جرى تصميم المسابقة للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية، برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد أيمن أحمد البطران.

ويأتي تنظيم المسابقة من قبل “جودبي” تماشيا مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، وبهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.

وقال البطران خلال الحفل إن الحروب السيبرانية “لا تقل خطورة” عن الحروب التقليدية من حيث التهديد وحجم التدمير الذي يمكن حدوثه من خلال أساليب ذكية يصعب تتبعها”.

وأضاف أن إطلاق مثل هذه المسابقة يعتبر توسعا في دور الأردن الريادي والتزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدولي من خلال تنفيذ التمارين الدولية المشتركة.

ويخوض المتسابقون على مدار ثلاثة أيام مجموعة متنوعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة وتمتاز المسابقة بتغطيتها لأكثر من سبعة مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير وبإشراف أكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز.

وتشمل التحديات مجالات التشفير والتحقيقات الرقمية، والاستجابة للحوادث، وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية، وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة والهندسة العكسية وغيرها من المجالات.

(د ب أ)